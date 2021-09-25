В субботу, 25 сентября, в 7-м туре первой российской лиги в Воронеже местный «Факел» сыграет против дублем «Спартака». Начало — в 18:00 по мск. «Факел» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» в прошлом сезоне занял девятое место. В конце чемпионата «сине-белые» провели пять подряд матчей без поражений, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Воронежа находится среди лидеров. По итогам 12 туров он идет на третьей строке, имея в свой копилке после 12 туров 24 очка.

К данному поединку «огоньки» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, которая началась двумя мировыми результатами, а продолжилась двумя викториями.

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В прошлом игровом дне «Факел» переиграл в гостях аутсайдера «Кубань» 4:0. А на своем поле коллектив еще не уступал, выиграв шесть игр при оном мировом результате.

«Спартак-2»

«Спартак-2» в прошлом сезоне первенства первой российской лиги занял 14-е место, опередив на восемь пунктов зону вылета.

В текущем же розыгрыше второй российской лиги молодая поросль «красно-белых» идет в лидирующей группе, на пятой позиции, проигрывая зоне плей-офф только по дополнительным показателям.

В минувшем туре столичный коллектив на своем поле проиграл «Балтике» со счетом 1:2. А перед этим у него была серия из трех викторий подряд, где он даже не пропускал.

В этом чемпионате «Спартак-2» на выезде проиграл только раз, а в других пяти встречах он неизменно выигрывал.

В минувшем сезоне «Факел» в поединках со «Спартаком-2» набрал четыре очка, выиграв 5:3 на выезде и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Факел» — «Спартак-2»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Факела» — 1.80, победа «Спартака-2» — 4.22, ничья — 3.80.

Прогнозируем, что один из лидеров первенства на своем поле одолеет молодежь «Спартака».