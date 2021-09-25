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    «Огоньки» дома одолеют молодежь «Спартака»

    «Факел» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Спартак-2»
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    «Факел»
    В субботу, 25 сентября, в 7-м туре первой российской лиги в Воронеже местный «Факел» сыграет против дублем «Спартака». Начало — в 18:00 по мск. «Факел» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Факел»

    «Факел» в прошлом сезоне занял девятое место. В конце чемпионата «сине-белые» провели пять подряд матчей без поражений, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

    В текущем же розыгрыше ФНЛ клуб из Воронежа находится среди лидеров. По итогам 12 туров он идет на третьей строке, имея в свой копилке после 12 туров 24 очка.

    К данному поединку «огоньки» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, которая началась двумя мировыми результатами, а продолжилась двумя викториями.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом игровом дне «Факел» переиграл в гостях аутсайдера «Кубань» 4:0. А на своем поле коллектив еще не уступал, выиграв шесть игр при оном мировом результате.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» в прошлом сезоне первенства первой российской лиги занял 14-е место, опередив на восемь пунктов зону вылета.

    В текущем же розыгрыше второй российской лиги молодая поросль «красно-белых» идет в лидирующей группе, на пятой позиции, проигрывая зоне плей-офф только по дополнительным показателям.

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    • В минувшем туре столичный коллектив на своем поле проиграл «Балтике» со счетом 1:2. А перед этим у него была серия из трех викторий подряд, где он даже не пропускал.

    В этом чемпионате «Спартак-2» на выезде проиграл только раз, а в других пяти встречах он неизменно выигрывал.

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    В минувшем сезоне «Факел» в поединках со «Спартаком-2» набрал четыре очка, выиграв 5:3 на выезде и сыграв вничью 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Факел» — «Спартак-2»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Факела» — 1.80, победа «Спартака-2» — 4.22, ничья — 3.80.

    Прогнозируем, что один из лидеров первенства на своем поле одолеет молодежь «Спартака».

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    «Факел» — «Спартак-2»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Огоньки» дома одолеют молодежь «Спартака»
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