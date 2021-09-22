Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Уимблдона» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 сентября в Лондоне, начало — в 21:45 мск. «Арсенал» — «Уимблдон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» начинает потихоньку оживать. После кошмарного матча с «Манчестер Сити» в конце августа, завершившегося поражением со счетом 0:5, «канониры» одержали две победы. Ситуация по-прежнему не самая приятная, но это все равно совсем не то, что было несколько недель назад.

В минувшую субботу «Арсенал» выиграл на выезде у «Бернли» — 1:0. Единственный гол забил Мартин Эдегор.

📐 From 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 angle...

MØ bending it straight into the top corner! 🎯 #BURARS pic.twitter.com/EyG0al4ysu — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2021

А перед этим была домашняя победа над «Норвичем» — тоже 1:0, только здесь забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Для нынешнего «Арсенала» два матча без пропущенных голов это действительно серьезное достижение. Но самое главное, что теперь команде Микеля Артеты будет заметно проще в психологическом плане.

«Уимблдон»

«Уимлдон» выступает в Лиге 1 — это третий по силе английской дивизион. Клуб из Южного Лондона после восьми туров находится на седьмом месте.

В предыдущем туре «Уимблдон» проиграл на своем поле «Плимуту», но зато перед этим в трех матчах команда набрала семь очков и забила девять мячей.

В Кубке лиги «Уимблдон» стартовал еще в начале августа, одержав гостевую победу над «Чарльтоном» — 1:0.

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В следующем раунде команда Марка Робинсона выиграла 1:0 у «Нортхэмптона».

«Уимблдон» забил 14 мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу «Уимблдона» — за 25.00.

У «Арсенала» точно не будет проблем с мотивацией, учитывая ситуацию, в которой он оказался после первых матчей сезона.

Команда Артеты, скорее всего, постарается одержать убедительную победу. Опять-таки, несмотря на уровень соперника, это будет очень важно в плане психологии.

Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.19.