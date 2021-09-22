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    «Арсенал» продлит серию побед?

    «Арсенал» — «Уимблдон». Прогноз (к. 2.19) и ставки на Кубок английской лиги 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Уимблдон»
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    «Арсенал» ни разу не пропустил в двух предыдущих матчах
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Уимблдона» в рамках третьего раунда Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 сентября в Лондоне, начало — в 21:45 мск. «Арсенал» — «Уимблдон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арсенал»

    «Арсенал» начинает потихоньку оживать. После кошмарного матча с «Манчестер Сити» в конце августа, завершившегося поражением со счетом 0:5, «канониры» одержали две победы. Ситуация по-прежнему не самая приятная, но это все равно совсем не то, что было несколько недель назад.

    В минувшую субботу «Арсенал» выиграл на выезде у «Бернли» — 1:0. Единственный гол забил Мартин Эдегор.

    А перед этим была домашняя победа над «Норвичем» — тоже 1:0, только здесь забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Для нынешнего «Арсенала» два матча без пропущенных голов это действительно серьезное достижение. Но самое главное, что теперь команде Микеля Артеты будет заметно проще в психологическом плане.

    «Уимблдон»

    «Уимлдон» выступает в Лиге 1 — это третий по силе английской дивизион. Клуб из Южного Лондона после восьми туров находится на седьмом месте.

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    • В предыдущем туре «Уимблдон» проиграл на своем поле «Плимуту», но зато перед этим в трех матчах команда набрала семь очков и забила девять мячей.

    В Кубке лиги «Уимблдон» стартовал еще в начале августа, одержав гостевую победу над «Чарльтоном» — 1:0.

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    В следующем раунде команда Марка Робинсона выиграла 1:0 у «Нортхэмптона».
    «Уимблдон» забил 14 мячей в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.14, ничью букмекеры предлагают за 9.70, а победу «Уимблдона» — за 25.00.

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    У «Арсенала» точно не будет проблем с мотивацией, учитывая ситуацию, в которой он оказался после первых матчей сезона.

    Команда Артеты, скорее всего, постарается одержать убедительную победу. Опять-таки, несмотря на уровень соперника, это будет очень важно в плане психологии.

    Ставка — победа «Арсенала» + тотал больше 3,5 за 2.19.

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    «Арсенал» — «Уимблдон»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продлит серию побед?
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