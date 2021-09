«Арсенал» начинает потихоньку оживать. После кошмарного матча с «Манчестер Сити» в конце августа, завершившегося поражением со счетом 0:5, «канониры» одержали две победы. Ситуация по-прежнему не самая приятная, но это все равно совсем не то, что было несколько недель назад.

В минувшую субботу «Арсенал» выиграл на выезде у «Бернли» — 1:0. Единственный гол забил Мартин Эдегор.

