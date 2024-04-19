«Ницца» на своем поле примет «Лорьян» в 30-м туре французской Лиги 1. Встреча состоится 19 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ницца» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив в таблице идет на пятой строке, имея в активе 44 балла. От четвертой позиции он отстает на пять баллов, а ряд преследователей находятся совсем рядом.

«Ницца» смогла выиграть 12 встреч из 28, а также по восемь раз уступала и играла вничью. Разница мячей составляет 28:22.

Ницца — Лорьян: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.534.306.60Бонус$9500

Последние матчи: На прошлых выходных «гимназисты» расписали выездную мировую против «Реймса» 0:0, а туром ранее они на своем поле уступили со счетом 1:2 «Нанту».

Не сыграют: Валентин Розье и Софиан Диоп из-за травм пропустят этот матч.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ницца» в отрезке последних девяти игр с учетом всех турниров смогла добыть лишь одну викторию. Еще в этот период она два раза сыграла вничью и потерпела аж шесть поражений. Однако за весь этот период «гимназисты» в шести случаях с поля без гола не уходили.

«Лорьян»

Турнирное положение: Коллектив из региона Бретань сейчас в таблице идет третьим с конца, имея на своем счету 26 баллов. Прямой вылет он опережает лишь по разнице мячей, а от спасительной строки отстает на два пункта.

«Лорьян» в этом чемпионате смог добиться всего шесть викторий, восемь встреч свел вничью и 14 раз проиграл, разница мячей — 35:52.

Последние матчи: «Мерлузовые» в прошлом туре первенства в гостях уступили со счетом 0:2 «Монпелье», а перед этим потерпели домашнее фиаско и от «Бреста» — 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К этой игре «Лорьян» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. В этот период времени коллектив расписал одну мировую и потерпел три поражения с сухим счетом. До этой же неудачной серии команда выиграла четыре поединка первенства из пяти проведенных при одном фиаско.

Статистика для ставок

«Ницца» дома проиграла три игры из четырех предыдущих и раз сыграла вничью

«Лорьян» в гостях выиграл три из пяти предыдущих встреч при одном проигрыше

«Ницца» на своем поле выиграла у «Лорьяна» в четырех из шести последних очных встреч при двух ничьих

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 1.63, победа «Лорьяна» — 6.06, ничья — 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.92 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на то, что «Лорьян» сможет не проиграть на поле «Ниццы», ведь в своем последнем отрезке «рыбы» в гостях смогтрятся очень даже неплохо.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.48.

Прогноз: И также еще ждем, что обе команды преуспеют в атаке и смогут записать на свой счет хоть по одному результативному действию.

Ставка: обе забьют за 2.03.