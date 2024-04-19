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    «Лорьян» привезет очки из Ниццы

    «Ницца» — «Лорьян». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Лорьян»
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    «Лорьян»
    «Ницца» на своем поле примет «Лорьян» в 30-м туре французской Лиги 1. Встреча состоится 19 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Ницца» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Апреля 2024 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив в таблице идет на пятой строке, имея в активе 44 балла. От четвертой позиции он отстает на пять баллов, а ряд преследователей находятся совсем рядом.

    «Ницца» смогла выиграть 12 встреч из 28, а также по восемь раз уступала и играла вничью. Разница мячей составляет 28:22.

    Ницца — Лорьян: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На прошлых выходных «гимназисты» расписали выездную мировую против «Реймса» 0:0, а туром ранее они на своем поле уступили со счетом 1:2 «Нанту».

    Не сыграют: Валентин Розье и Софиан Диоп из-за травм пропустят этот матч.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Ницца» в отрезке последних девяти игр с учетом всех турниров смогла добыть лишь одну викторию. Еще в этот период она два раза сыграла вничью и потерпела аж шесть поражений. Однако за весь этот период «гимназисты» в шести случаях с поля без гола не уходили.

    «Лорьян»

    Турнирное положение: Коллектив из региона Бретань сейчас в таблице идет третьим с конца, имея на своем счету 26 баллов. Прямой вылет он опережает лишь по разнице мячей, а от спасительной строки отстает на два пункта.

    «Лорьян» в этом чемпионате смог добиться всего шесть викторий, восемь встреч свел вничью и 14 раз проиграл, разница мячей — 35:52.

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    • Последние матчи: «Мерлузовые» в прошлом туре первенства в гостях уступили со счетом 0:2 «Монпелье», а перед этим потерпели домашнее фиаско и от «Бреста» — 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К этой игре «Лорьян» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. В этот период времени коллектив расписал одну мировую и потерпел три поражения с сухим счетом. До этой же неудачной серии команда выиграла четыре поединка первенства из пяти проведенных при одном фиаско.

    Статистика для ставок

    • «Ницца» дома проиграла три игры из четырех предыдущих и раз сыграла вничью

    • «Лорьян» в гостях выиграл три из пяти предыдущих встреч при одном проигрыше

    • «Ницца» на своем поле выиграла у «Лорьяна» в четырех из шести последних очных встреч при двух ничьих

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ниццы» — 1.63, победа «Лорьяна» — 6.06, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на то, что «Лорьян» сможет не проиграть на поле «Ниццы», ведь в своем последнем отрезке «рыбы» в гостях смогтрятся очень даже неплохо.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.48.

    Прогноз: И также еще ждем, что обе команды преуспеют в атаке и смогут записать на свой счет хоть по одному результативному действию.

    Ставка: обе забьют за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Лорьян» с коэффициентом 2.48. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лорьян» привезет очки из Ниццы
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