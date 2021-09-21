«Фортуна» С сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 6-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Фортуна» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фортуна» С

«Фортуна» С начала нынешний сезон на своем уровне. Видимо, команде вновь придется бороться только за выживание в элите.

На текущий момент в активе у «Фортуны» 4 очка после пяти сыгранных матчей. Команда занимает 13 место в турнирной таблице Эредивизии.

В минувшем туре «Фортуна» С не сумела зацепиться за очки. «Херенвен» минимально победил гостей из Ситтарда.

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Отношения с «Аяксом» у «Фортуны» крайне сложные. Например, в пяти последних поединках неизменно побеждали амстердамцы.

«Аякс»

Амстердамцы несутся к чемпионскому титулу. А как иначе, если в 5 матчах чемпионата «Аякс» наколотил уже 22 мяча?!

Вот и в минувшем туре команда выдала на-гора разгром. На своем поле амстердамцы деклассировали «Камбур» (9:0).

Более того, в Лиге чемпионов «Аякс» также стартовал с феерии. На выезде был разгромлен «Спортинг» (1:5), а покер в том матче оформил Себастьен Алле.

Наверняка выезд в Ситтард рассматривается как очередная потенциальная виктория. Класса именитым гостям хватит для уверенного успеха.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.22, на ничью за 7.00, а на «Фортуну» С — за 11.50.

Хозяева явно уступают амстердамцам в классе .

«Аякс» в последних матчах много забивает, и наверняка продолжит свой победный сериал.

Гости существенно превосходят «Фортуну» в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.44.