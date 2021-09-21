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    Очередной разгром от «Аякса»?

    «Фортуна» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, Эредивизия, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Аякс»
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    Стивен Бергейс
    «Фортуна» С сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 6-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Фортуна» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Сентября 2021 года
    Фортуна С
  • Ситтард
    •  Фортуна С 19:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 16.00
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 1.20
  • Ставка!
    •

    «Фортуна» С

    «Фортуна» С начала нынешний сезон на своем уровне. Видимо, команде вновь придется бороться только за выживание в элите.

    На текущий момент в активе у «Фортуны» 4 очка после пяти сыгранных матчей. Команда занимает 13 место в турнирной таблице Эредивизии.

    В минувшем туре «Фортуна» С не сумела зацепиться за очки. «Херенвен» минимально победил гостей из Ситтарда.

    Все прогнозы на футбол

    Отношения с «Аяксом» у «Фортуны» крайне сложные. Например, в пяти последних поединках неизменно побеждали амстердамцы.

    «Аякс»

    Амстердамцы несутся к чемпионскому титулу. А как иначе, если в 5 матчах чемпионата «Аякс» наколотил уже 22 мяча?!

    Вот и в минувшем туре команда выдала на-гора разгром. На своем поле амстердамцы деклассировали «Камбур» (9:0).

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    • Более того, в Лиге чемпионов «Аякс» также стартовал с феерии. На выезде был разгромлен «Спортинг» (1:5), а покер в том матче оформил Себастьен Алле.

    Наверняка выезд в Ситтард рассматривается как очередная потенциальная виктория. Класса именитым гостям хватит для уверенного успеха.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.22, на ничью за 7.00, а на «Фортуну» С — за 11.50.

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    Хозяева явно уступают амстердамцам в классе.

    «Аякс» в последних матчах много забивает, и наверняка продолжит свой победный сериал.

    Гости существенно превосходят «Фортуну» в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Аякса» -2.5 с коэффициентом 2.44.

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    «Фортуна» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. Очередной разгром от «Аякса»?
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