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    «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 2.60) и ставки на чемпионат Италии 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Милан»
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    «Милан» стартовал в чемпионате Италии с трех побед
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Сентября 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Позади уже три тура, а «Ювентус» до сих пор не одержал ни одной победы и свалился в турнирной таблице на 16-е место.

    Несмотря на возвращение Массимилиано Аллегри, «Старой синьоре» пока очень тяжело. Команде приходится заново привыкать к новым требованиям.

    В прошлом туре «Ювентус» проиграл «Наполи». «Бьянконери» быстро открыли счет, но во втором тайме позволили сопернику не только отыграться, но и забить победный мяч. Играл «Юве» ужасно — больше тут нечего сказать.

    Календарь и таблица Серии А

    Единственным приятным моментом стала уверенная победа над «Мальме» в Лиге чемпионов. «Ювентус» выиграл на поле шведской команды со счетом 3:0. Но этот результат не стоит переоценивать, учитывая уровень соперника.

    «Милан»

    Тем временем «Милан» остается одной из трех команд, которые еще не теряли очки в новом чемпионате. В отличие от «Ювентуса», «россонери» очень бодро начали сезона и пока, в основном, только радовали своей игрой.

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    • В прошлом туре «Милан» на удивление легко выиграл на своем поле у «Лацио» — 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович. Правда, в Турине швед, скорее всего, не сыграет из-за незначительного повреждения.

    В конце августа «Милан» набрал по три очка в матчах против «Сампдории» и «Кальяри».

    Все прогнозы на Серию А

    Среди недели «Милан» вернулся в Лигу чемпионов. Команда Стефано Пиоли уступила на «Энфилде» «Ливерпулю» со счетом 2:3. В какой-то момент «россонери» даже вели 2:1, но в итоге не дотерпели. Но в целом «Милан» оставил приятное впечатление.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Милана» — за 3.55.

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    «Ювентус» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах против «Милана». В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами.

    На данный момент гости выглядят заметно лучше, чем «Старая синьора», которая иногда просто мучается на поле. У «россонери» есть все шансы набрать очки в Турине.

    Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.60.

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    «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» продлит безвыигрышную серию «Ювентуса»?
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