«Ювентус» сыграет на своем поле против «Милана» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Позади уже три тура, а «Ювентус» до сих пор не одержал ни одной победы и свалился в турнирной таблице на 16-е место.

Несмотря на возвращение Массимилиано Аллегри, «Старой синьоре» пока очень тяжело. Команде приходится заново привыкать к новым требованиям.

В прошлом туре «Ювентус» проиграл «Наполи». «Бьянконери» быстро открыли счет, но во втором тайме позволили сопернику не только отыграться, но и забить победный мяч. Играл «Юве» ужасно — больше тут нечего сказать.

Календарь и таблица Серии А

Единственным приятным моментом стала уверенная победа над «Мальме» в Лиге чемпионов. «Ювентус» выиграл на поле шведской команды со счетом 3:0. Но этот результат не стоит переоценивать, учитывая уровень соперника.

«Милан»

Тем временем «Милан» остается одной из трех команд, которые еще не теряли очки в новом чемпионате. В отличие от «Ювентуса», «россонери» очень бодро начали сезона и пока, в основном, только радовали своей игрой.

В прошлом туре «Милан» на удивление легко выиграл на своем поле у «Лацио» — 2:0. Один из мячей забил Златан Ибрагимович. Правда, в Турине швед, скорее всего, не сыграет из-за незначительного повреждения.

В конце августа «Милан» набрал по три очка в матчах против «Сампдории» и «Кальяри».

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Среди недели «Милан» вернулся в Лигу чемпионов. Команда Стефано Пиоли уступила на «Энфилде» «Ливерпулю» со счетом 2:3. В какой-то момент «россонери» даже вели 2:1, но в итоге не дотерпели. Но в целом «Милан» оставил приятное впечатление.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают за 3.75, а победу «Милана» — за 3.55.

«Ювентус» одержал только одну победу в пяти предыдущих матчах против «Милана». В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами.

На данный момент гости выглядят заметно лучше, чем «Старая синьора», которая иногда просто мучается на поле. У «россонери» есть все шансы набрать очки в Турине.

Ставка — победа «Милана» с форой (0) за 2.60.