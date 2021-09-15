«Шериф»
Выход «Шерифа» в групповой этап главного турнира Европы можно смело назвать футбольным чудом.
Чемпион Молдовы прошел все раунды квалификации. В заключительном команда украинского специалиста Юрия Вернидуба прошла загребское «Динамо». Хорваты уступили на поле «Шерифа» со счетом 0:3 — это была капитуляция.
Еще одной жертвой «Шерифа» стала «Црвена Звезда». После домашней ничьей сербы проиграли в Тирасполе со счетом 0:1.
Интересно, что в восьми матчах квалификации ЛЧ «Шериф» одержал шесть побед, ни разу не проиграл и пропустил лишь два мяча.
«Шахтер»
«Шахтеру» в этом году тоже пришлось участвовать в квалификации. В прошлом сезоне «горняки» уступили киевскому «Динамо» в борьбе за первое место в чемпионате Украины.
Донецкий клуб в итоге подтвердил свой класс, но, надо признать, было тревожно. В противостоянии с «Монако» команда Роберто Де Дзерби одержала гостевую победу 1:0, но на своем поле уступила 1:2. После этого все решилось в овертайме, когда игрок «Монако» забил курьезный автогол.
В ответной встрече «Монако» в какие-то моменты просто издевался над обороной «Шахтера», который, в общем-то, чудом избежал поражения с разницей в два мяча.
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В чемпионате Украины у «Шахтера» тоже были неудачные матчи. Например, поражение от «Александрии» и ничья с «Минаем».
Прогноз и ставка
На «Шериф» в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Шахтера» — за 1.86.
«Шериф» настолько круто играл в квалификации, что сейчас нет никакой уверенности в том, что вице-чемпион Украины наберет три очка. Соперник в полном порядке.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.38.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шерифа» больше 1,0 за 2.32. Во-первых, оборона самая проблемная линия «Шахтера», а во-вторых, Вернидуб отлично знает, что нужно делать в игре против «горняков», с которыми он неоднократно пересекался в чемпионате Украины.