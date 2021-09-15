ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов Юри ТилемансТрансферный дайджест. 7-13 сентября Даниил МедведевТриумф Медведева, слезы Джоковича и историческая победа Радукану. Главные события US Open
  • 02:35
    • «Челси» — «Зенит»: на что ставят?
  • 00:54
    • Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
  • 00:54
    • Гол Каналеса принес «Бетису» победу над« Гранадой»
  • 23:52
    • «Эвертон» одержал волевую победу над« Бернли»
  • 22:38
    • EA представила список 10 сильнейших футболистов в FIFA 22
  • 21:28
    • «Краснодар» в меньшинстве спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 20:52
    • СМИ: Кёйперс возглавит российских судей вместо Кашшаи
    Все новости спорта

    Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?

    «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 2.38) и ставки на Лигу чемпионов 15 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шериф Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Шахтер» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шахтер» сыграет против дебютанта группового этапа ЛЧ
    Молдавский «Шериф» сыграет на своем поле с донецким «Шахтером» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября в Тирасполе, начало — в 19:45 мск. «Шериф» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 15 Сентября 2021 года
    Шериф
  • Лига чемпионов. Группа D
    •  Шериф 19:45 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Шериф»

    Выход «Шерифа» в групповой этап главного турнира Европы можно смело назвать футбольным чудом.

    Чемпион Молдовы прошел все раунды квалификации. В заключительном команда украинского специалиста Юрия Вернидуба прошла загребское «Динамо». Хорваты уступили на поле «Шерифа» со счетом 0:3 — это была капитуляция.

    Еще одной жертвой «Шерифа» стала «Црвена Звезда». После домашней ничьей сербы проиграли в Тирасполе со счетом 0:1.

    Интересно, что в восьми матчах квалификации ЛЧ «Шериф» одержал шесть побед, ни разу не проиграл и пропустил лишь два мяча.

    «Шахтер»

    «Шахтеру» в этом году тоже пришлось участвовать в квалификации. В прошлом сезоне «горняки» уступили киевскому «Динамо» в борьбе за первое место в чемпионате Украины.

  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов
  • У кого наибольшие шансы?
  • 11/09/2021

    • Донецкий клуб в итоге подтвердил свой класс, но, надо признать, было тревожно. В противостоянии с «Монако» команда Роберто Де Дзерби одержала гостевую победу 1:0, но на своем поле уступила 1:2. После этого все решилось в овертайме, когда игрок «Монако» забил курьезный автогол.

    В ответной встрече «Монако» в какие-то моменты просто издевался над обороной «Шахтера», который, в общем-то, чудом избежал поражения с разницей в два мяча.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Украины у «Шахтера» тоже были неудачные матчи. Например, поражение от «Александрии» и ничья с «Минаем».

    Прогноз и ставка

    На «Шериф» в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Шахтера» — за 1.86.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Шериф» настолько круто играл в квалификации, что сейчас нет никакой уверенности в том, что вице-чемпион Украины наберет три очка. Соперник в полном порядке.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шерифа» больше 1,0 за 2.32. Во-первых, оборона самая проблемная линия «Шахтера», а во-вторых, Вернидуб отлично знает, что нужно делать в игре против «горняков», с которыми он неоднократно пересекался в чемпионате Украины.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Ястремская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Цуренко — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Грачева — Минелла
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Куньлунь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витязь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Севилья — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шериф» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры