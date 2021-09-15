Молдавский «Шериф» сыграет на своем поле с донецким «Шахтером» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября в Тирасполе, начало — в 19:45 мск. «Шериф» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

Выход «Шерифа» в групповой этап главного турнира Европы можно смело назвать футбольным чудом.

Чемпион Молдовы прошел все раунды квалификации. В заключительном команда украинского специалиста Юрия Вернидуба прошла загребское «Динамо». Хорваты уступили на поле «Шерифа» со счетом 0:3 — это была капитуляция.

Еще одной жертвой «Шерифа» стала «Црвена Звезда». После домашней ничьей сербы проиграли в Тирасполе со счетом 0:1.

Интересно, что в восьми матчах квалификации ЛЧ «Шериф» одержал шесть побед, ни разу не проиграл и пропустил лишь два мяча.

«Шахтер»

«Шахтеру» в этом году тоже пришлось участвовать в квалификации. В прошлом сезоне «горняки» уступили киевскому «Динамо» в борьбе за первое место в чемпионате Украины.

Донецкий клуб в итоге подтвердил свой класс, но, надо признать, было тревожно. В противостоянии с «Монако» команда Роберто Де Дзерби одержала гостевую победу 1:0, но на своем поле уступила 1:2. После этого все решилось в овертайме, когда игрок «Монако» забил курьезный автогол.

В ответной встрече «Монако» в какие-то моменты просто издевался над обороной «Шахтера», который, в общем-то, чудом избежал поражения с разницей в два мяча.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Украины у «Шахтера» тоже были неудачные матчи. Например, поражение от «Александрии» и ничья с «Минаем».

Прогноз и ставка

На «Шериф» в этом матче можно поставить за 4.50, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Шахтера» — за 1.86.

«Шериф» настолько круто играл в квалификации, что сейчас нет никакой уверенности в том, что вице-чемпион Украины наберет три очка. Соперник в полном порядке.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.38.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Шерифа» больше 1,0 за 2.32. Во-первых, оборона самая проблемная линия «Шахтера», а во-вторых, Вернидуб отлично знает, что нужно делать в игре против «горняков», с которыми он неоднократно пересекался в чемпионате Украины.