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    «Оскенцы» не выиграют в Луго

    «Луго» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, Чемпионат Испании, 13 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Уэска»
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    «Уэска»
    В понедельник, 13 сентября, в заключительном поединке 5-го тура испанской Сегунды «Луго» дома сыграет с «Уэской». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Луго» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Сентября 2021 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 22:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Луго»

    «Луго» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и с большим трудном справился со своей задачей, финишировав на 18-м месте в одном балле от зоны вылета.

    В новом чемпионате галисийцы пока не побеждали, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. С этими показателями они находятся на третьем месте с конца в турнирной таблице.

    У коллектива мировые состоялись с «Овьедо» 2:2, «Реал Сосьедадом-2» 0:0 и «Фуэнлабрадой» 1:1, а поражение состоялось от «Вальядолида» 0:2 в родных стенах.

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    Отметим, что в рамках Сегунды «Луго» уступил только раз за последние восемь поединков, еще в этот период коллектив четыре раза сыграл вничью и добился трех викторий.

    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться там, заняв 18 место в турнирной таблице, отстав от безопасной 17 позиции всего лишь на два балла.

    «Оскенцы» до последнего тура сохраняли возможность остаться в высшем дивизионе Испании, но в заключительной игре первенства дома не смогли обыграть «Валенсию» 0:0, а конкуренты осечек не допустили.

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  • 08/09/2021

    • На старте текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» выиграла две домашние встречи с одинаковым счетом по 2:0, поочередно переиграв «Эйбар» и «Картахену», после чего по 1:2 проиграла в гостях «Лас-Пальмасу» и на своем поле «Овьедо».

    Еще с учетом прошлого сезона у «Уэски» семь поражение за 12 последних матчей при четырех победах и одной ничьей.

    В позапрошлом розыгрыше Сегунды эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уэски» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Луго» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.05.

    Похоже, что после удачного старта «Уэска» затем сдала, и ей очень будут трудно рассчитывать на победу в Луго. Поэтому в этой игре рекомендуем ставить на хозяев с Х.

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    «Луго» — «Уэска»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на футбол. «Оскенцы» не выиграют в Луго
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