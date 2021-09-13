В понедельник, 13 сентября, в заключительном поединке 5-го тура испанской Сегунды «Луго» дома сыграет с «Уэской». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Луго» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

«Луго» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и с большим трудном справился со своей задачей, финишировав на 18-м месте в одном балле от зоны вылета.

В новом чемпионате галисийцы пока не побеждали, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. С этими показателями они находятся на третьем месте с конца в турнирной таблице.

У коллектива мировые состоялись с «Овьедо» 2:2, «Реал Сосьедадом-2» 0:0 и «Фуэнлабрадой» 1:1, а поражение состоялось от «Вальядолида» 0:2 в родных стенах.

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Отметим, что в рамках Сегунды «Луго» уступил только раз за последние восемь поединков, еще в этот период коллектив четыре раза сыграл вничью и добился трех викторий.

«Уэска»

«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться там, заняв 18 место в турнирной таблице, отстав от безопасной 17 позиции всего лишь на два балла.

«Оскенцы» до последнего тура сохраняли возможность остаться в высшем дивизионе Испании, но в заключительной игре первенства дома не смогли обыграть «Валенсию» 0:0, а конкуренты осечек не допустили.

На старте текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» выиграла две домашние встречи с одинаковым счетом по 2:0, поочередно переиграв «Эйбар» и «Картахену», после чего по 1:2 проиграла в гостях «Лас-Пальмасу» и на своем поле «Овьедо».

Еще с учетом прошлого сезона у «Уэски» семь поражение за 12 последних матчей при четырех победах и одной ничьей.

В позапрошлом розыгрыше Сегунды эти клубы обменялись домашними викториями — 3:2 и 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уэски» предлагают — 2.23.

На викторию «Луго» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.05.

Похоже, что после удачного старта «Уэска» затем сдала, и ей очень будут трудно рассчитывать на победу в Луго. Поэтому в этой игре рекомендуем ставить на хозяев с Х.