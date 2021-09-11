«Торпедо»
«Торпедо» сносит всех и вся на своем турнирном пути. Причем такие мастодонты, как Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев являются только игроками ротации.
На текущий момент в активе у команды Александра Бородюка 23 набранных очка. Москвичи находятся на 1 месте в турнирной таблице ФНЛ, и вполне заслуженно.
В минувшем туре «Торпедо» потеряло очки. Впрочем, паритет в битве с крепкой «Балтикой» (1:1) можно вполне считать не самым худшим результатом.
В активе Амура Калмыкова уже 8 забитых мячей. Торпедовский форвард возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.
«Факел»
Воронежцы несколько притормозили в последних матчах. Команда Олега Василенко не выигрывает уже двух матчах.
На текущий момент «Факел» занимает 4 место с 17 очками в активе. Причем забили воронежцы всего 11 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 8.
В минувшем туре «Факел» так и не смог обыграть молодых краснодарцев. Дома команда Василенко разжилась лишь сухим паритетом.
В прошлом сезоне воронежцы были разгромлены в Москве (4:1). Сейчас же команда Василенко явно не является столь проходным оппонентом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.70, на ничью за 3.80, а на «Факел» — за 5.10.
Хозяева пытаются оторваться от преследователей, к тому же в кадровом плане выглядят предпочтительнее.
Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что ждет от этой встречи голов с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.