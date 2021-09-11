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    «Торпедо» забьет и… пропустит?

    «Торпедо» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, ФНЛ, 11 сентября 2021 года

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    «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    «Торпедо» сносит всех и вся на своем турнирном пути. Причем такие мастодонты, как Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев являются только игроками ротации.

    На текущий момент в активе у команды Александра Бородюка 23 набранных очка. Москвичи находятся на 1 месте в турнирной таблице ФНЛ, и вполне заслуженно.

    В минувшем туре «Торпедо» потеряло очки. Впрочем, паритет в битве с крепкой «Балтикой» (1:1) можно вполне считать не самым худшим результатом.

    Прогнозы на ФНЛ

    В активе Амура Калмыкова уже 8 забитых мячей. Торпедовский форвард возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.

    «Факел»

    Воронежцы несколько притормозили в последних матчах. Команда Олега Василенко не выигрывает уже двух матчах.

    На текущий момент «Факел» занимает 4 место с 17 очками в активе. Причем забили воронежцы всего 11 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 8.

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  • 06/09/2021

    • В минувшем туре «Факел» так и не смог обыграть молодых краснодарцев. Дома команда Василенко разжилась лишь сухим паритетом.

    В прошлом сезоне воронежцы были разгромлены в Москве (4:1). Сейчас же команда Василенко явно не является столь проходным оппонентом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.70, на ничью за 3.80, а на «Факел» — за 5.10.

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    Хозяева пытаются оторваться от преследователей, к тому же в кадровом плане выглядят предпочтительнее.

    «Факел» едет в гости за очками, и наверняка постарается найти свой шанс в контратаках.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что ждет от этой встречи голов с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Торпедо» — «Факел»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» забьет и… пропустит?
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