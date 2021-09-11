«Торпедо» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» сносит всех и вся на своем турнирном пути. Причем такие мастодонты, как Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев являются только игроками ротации.

На текущий момент в активе у команды Александра Бородюка 23 набранных очка. Москвичи находятся на 1 месте в турнирной таблице ФНЛ, и вполне заслуженно.

В минувшем туре «Торпедо» потеряло очки. Впрочем, паритет в битве с крепкой «Балтикой» (1:1) можно вполне считать не самым худшим результатом.

Прогнозы на ФНЛ

В активе Амура Калмыкова уже 8 забитых мячей. Торпедовский форвард возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.

«Факел»

Воронежцы несколько притормозили в последних матчах. Команда Олега Василенко не выигрывает уже двух матчах.

На текущий момент «Факел» занимает 4 место с 17 очками в активе. Причем забили воронежцы всего 11 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 8.

В минувшем туре «Факел» так и не смог обыграть молодых краснодарцев. Дома команда Василенко разжилась лишь сухим паритетом.

В прошлом сезоне воронежцы были разгромлены в Москве (4:1). Сейчас же команда Василенко явно не является столь проходным оппонентом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.70, на ничью за 3.80, а на «Факел» — за 5.10.

Хозяева пытаются оторваться от преследователей, к тому же в кадровом плане выглядят предпочтительнее.

«Факел» едет в гости за очками, и наверняка постарается найти свой шанс в контратаках .

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, так что ждет от этой встречи голов с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.