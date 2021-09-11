11 сентября в четвертом туре английской Премьер-лиги сезона 2021/22 «Саутгемптон» на своем поле примет «Вест Хэм». Стартовый свисток на эту игру будет дан в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в прошлом розыгрыше вел борьбу за выживание в Премьер-лиги и успешно справился со своей задачей, заняв 15-е место в турнирной таблице, значительно опередив опасную зону.

В первом туре текущего чемпионата Англии «святые» проиграли на выезде «Эвертону» со счетом 1:3, после чего два поединка завершил мировыми исходами.

Сперва в данном отрезке они на своем поле поделили очки с «МЮ», сыграв 1:1, а в своей последней проведенной игре сыграли вничью на выезде с «Ньюкаслом» — 2:2.

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Победить же «Саутгемптону» удалось только в двух из десяти последних матчей в чемпионате Англии. А на своем поле он побеждал всего три раза за десять последних поединков и ни в одном из этих десяти матчей не смог сыграть на ноль.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» удачно провел прошлый сезон, заняв высокое шестое место, повторив тем самым клубное достижение во второй раз в своей истории финишировав в топ-6 английской Премьер-лиги.

На финише минувшего розыгрыша АПЛ «молотки» выдали 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой сыграли вничью с «Брайтоном» 1:1, а также переиграли «Вест Бромвич» 3:1 и «Саутгемптон» 3:0.

Новый чемпионат лондонцы начали с гостевой победы над «Ньюкаслом» со счетом 4:2, дважды уступая по ходу поединка. Во втором туре они разгромили дома «Лестер» 4:1, а в минувшем туре расписали мировую на своем поле с «Кристал Пэлас» — 2:2.

На чужом поле столичный клуб побеждал в четырех из шести последних матчей Премьер-лиги и в четырех случаях забивал как минимум по два гола.

В прошлом сезоне на поле «Саутгемтона» эти команды сыграли вничью 0:0, а в Лондоне победили «молотки» 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Хэма» предлагают — 2.48.

На викторию «Саутгемтона» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.56.

Как правило, на поле «святых» эти коллективы играю нерезультативно. Прогнозируем, что и сейчас тотал будет низовым.