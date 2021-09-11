ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу
  • 20:53
    • УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года
  • 20:37
    • Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
  • 20:01
    • Англичане обвинили защитника сборной Польши в расизме
    Все новости спорта

    Голевой бартер «Ротора» с «Акроном»?

    «Ротор» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, ФНЛ, 11 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Прогнозы на Акрон Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Акрон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Хохлов
    «Ротор» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Сентября 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Ротор»

    «Ротор» начал чемпионат ужасающе, и еще недавно казалось, что дни Дмитрия Хохлова в клубе сочтены. Но волгоградцы постепенно улучшают свои результаты.

    На текущий момент в активе у команды Хохлова 12 набранных очков. Волгоградцы находятся на 10 месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на 5 очков.

    В минувшем туре «Ротор» сотворил едва ли не главную сенсацию сезона в ФНЛ. На выезде подопечные Хохлова разгромили «Оренбург» (0:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Ротор» проводит неплохой турнирный отрезок. Есть шанс, что команда реально включится в борьбу за стыки.

    «Акрон»

    Тольяттинцы перед началом сезона котировались, как один из соискателей на место в зоне стыков. Вот только реальность обернулась чуть ли не борьбой за выживание.

    На текущий момент «Акрон» занимает 7 место с 6 очками в активе. Причем забили тольяттинцы всего 7 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 12.

  • Кризис Ла Лиги будет недолгим из-за «Реала» и «Барселоны»
  • Насколько сильно Примера сдала позиции?
  • 07/09/2021

    • В минувшем туре «Акрон» вновь удручил игрой и результатом. Дома команда забила быстрый гол в ворота «Нефтехимика», но затем пропустила трижды (1:3).

    Нет сомнений, что «Акрон» еще не сказал своего последнего слова. Вот только кризис у команды сильно затянулся…

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ротор» за 1.65, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 5.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева находятся на подъеме, и, вероятно, будут действовать первым номером.

    «Акрон» едет в гости за очками, и наверняка будет активно атаковать.

    Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, тем паче, и тем, и другим нужно срочно улучшать реализацию. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ротор» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Голевой бартер «Ротора» с «Акроном»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры