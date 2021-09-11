«Ротор» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:00 мск. «Ротор» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

«Ротор» начал чемпионат ужасающе, и еще недавно казалось, что дни Дмитрия Хохлова в клубе сочтены. Но волгоградцы постепенно улучшают свои результаты.

На текущий момент в активе у команды Хохлова 12 набранных очков. Волгоградцы находятся на 10 месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на 5 очков.

В минувшем туре «Ротор» сотворил едва ли не главную сенсацию сезона в ФНЛ. На выезде подопечные Хохлова разгромили «Оренбург» (0:3).

Прогнозы на ФНЛ

«Ротор» проводит неплохой турнирный отрезок. Есть шанс, что команда реально включится в борьбу за стыки.

«Акрон»

Тольяттинцы перед началом сезона котировались, как один из соискателей на место в зоне стыков. Вот только реальность обернулась чуть ли не борьбой за выживание.

На текущий момент «Акрон» занимает 7 место с 6 очками в активе. Причем забили тольяттинцы всего 7 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 12.

В минувшем туре «Акрон» вновь удручил игрой и результатом. Дома команда забила быстрый гол в ворота «Нефтехимика», но затем пропустила трижды (1:3).

Нет сомнений, что «Акрон» еще не сказал своего последнего слова. Вот только кризис у команды сильно затянулся…

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ротор» за 1.65, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 5.50.

Хозяева находятся на подъеме, и, вероятно, будут действовать первым номером .

«Акрон» едет в гости за очками, и наверняка будет активно атаковать.

Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, тем паче, и тем, и другим нужно срочно улучшать реализацию. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.