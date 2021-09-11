«Ротор»
«Ротор» начал чемпионат ужасающе, и еще недавно казалось, что дни Дмитрия Хохлова в клубе сочтены. Но волгоградцы постепенно улучшают свои результаты.
На текущий момент в активе у команды Хохлова 12 набранных очков. Волгоградцы находятся на 10 месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на 5 очков.
В минувшем туре «Ротор» сотворил едва ли не главную сенсацию сезона в ФНЛ. На выезде подопечные Хохлова разгромили «Оренбург» (0:3).
«Ротор» проводит неплохой турнирный отрезок. Есть шанс, что команда реально включится в борьбу за стыки.
«Акрон»
Тольяттинцы перед началом сезона котировались, как один из соискателей на место в зоне стыков. Вот только реальность обернулась чуть ли не борьбой за выживание.
На текущий момент «Акрон» занимает 7 место с 6 очками в активе. Причем забили тольяттинцы всего 7 мячей в 9 матчах, пропустив в свои ворота 12.
В минувшем туре «Акрон» вновь удручил игрой и результатом. Дома команда забила быстрый гол в ворота «Нефтехимика», но затем пропустила трижды (1:3).
Нет сомнений, что «Акрон» еще не сказал своего последнего слова. Вот только кризис у команды сильно затянулся…
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ротор» за 1.65, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 5.50.
«Акрон» едет в гости за очками, и наверняка будет активно атаковать.
Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, тем паче, и тем, и другим нужно срочно улучшать реализацию. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.