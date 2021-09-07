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    Голландцы с турками вновь устроят перестрелку?

    Нидерланды — Турция. Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Турции Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Нидерланды — Турция
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    Мемфис Депай
    Нидерланды сыграет на своем поле с Турцией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Нидерланды — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 07 Сентября 2021 года
    Нидерланды
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    •  Нидерланды 21:45 Турция Турция
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    Коэффициенты на матч
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  • 9.50
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    Сборная Нидерландов

    Сборная Нидерландов нынешний отборочный цикл начала не слишком уверенно. Однако голландцы быстро вернулись в группу лидеров.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Нидерландов занимает 2 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды Луи Ван Гаала 10 набранных очков.

    В минувшем туре квалификации Нидерланды добыли очередную важную викторию. «Оранжевые» отгрузили четыре безответных мяча в ворота черногорцев.

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    Единственное поражение голландцев в этом отборочном цикле пришлось как раз на поединок с Турцией (4:2). Так что с мотивацией у команды Ван Гаала проблем явно не возникнет.

    Сборная Турции

    Нынешний турнир сборная Турции проводит прекрасно. По итогам 5 сыгранных матчей команда занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

    Турки давненько не блистали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. И вот уже нынешнее поколение игроков сборной постарается проявить себя на высшем уровне.

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    • Минувший тур команда может записать себе в актив. Правда, вряд ли кто-то ожидал иного исхода, кроме победы над Гибралтаром (0:3).

    Учитывая запутанное турнирное положение в группе G, туркам ни в коем случае нельзя проигрывать в этом матче. Тем паче, у турок есть позитивный опыт встреч с голландцами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.30, на ничью за 5.50, а на Турцию — за 9.00.

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    Хозяева наверняка постараются реваншироваться за неудачу в первой встрече.

    Турки прилично атакуют, и наверняка найдут свой шанс в этом поединке.

    Обе команды прекрасно атакуют, так что вполне способны повторить голевой сценарий первого поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.50.

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    Нидерланды — Турция: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Голландцы с турками вновь устроят перестрелку?
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