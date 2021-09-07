Нидерланды сыграет на своем поле с Турцией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Нидерланды — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов нынешний отборочный цикл начала не слишком уверенно. Однако голландцы быстро вернулись в группу лидеров.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Нидерландов занимает 2 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды Луи Ван Гаала 10 набранных очков.

В минувшем туре квалификации Нидерланды добыли очередную важную викторию. «Оранжевые» отгрузили четыре безответных мяча в ворота черногорцев.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Единственное поражение голландцев в этом отборочном цикле пришлось как раз на поединок с Турцией (4:2). Так что с мотивацией у команды Ван Гаала проблем явно не возникнет.

Сборная Турции

Нынешний турнир сборная Турции проводит прекрасно. По итогам 5 сыгранных матчей команда занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Турки давненько не блистали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. И вот уже нынешнее поколение игроков сборной постарается проявить себя на высшем уровне.

Минувший тур команда может записать себе в актив. Правда, вряд ли кто-то ожидал иного исхода, кроме победы над Гибралтаром (0:3).

Учитывая запутанное турнирное положение в группе G, туркам ни в коем случае нельзя проигрывать в этом матче. Тем паче, у турок есть позитивный опыт встреч с голландцами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.30, на ничью за 5.50, а на Турцию — за 9.00.

Хозяева наверняка постараются реваншироваться за неудачу в первой встрече.

Турки прилично атакуют, и наверняка найдут свой шанс в этом поединке .

Обе команды прекрасно атакуют, так что вполне способны повторить голевой сценарий первого поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.50.