Сборная Нидерландов
Сборная Нидерландов нынешний отборочный цикл начала не слишком уверенно. Однако голландцы быстро вернулись в группу лидеров.
По итогам пяти сыгранных туров сборная Нидерландов занимает 2 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды Луи Ван Гаала 10 набранных очков.
В минувшем туре квалификации Нидерланды добыли очередную важную викторию. «Оранжевые» отгрузили четыре безответных мяча в ворота черногорцев.
Единственное поражение голландцев в этом отборочном цикле пришлось как раз на поединок с Турцией (4:2). Так что с мотивацией у команды Ван Гаала проблем явно не возникнет.
Сборная Турции
Нынешний турнир сборная Турции проводит прекрасно. По итогам 5 сыгранных матчей команда занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
Турки давненько не блистали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. И вот уже нынешнее поколение игроков сборной постарается проявить себя на высшем уровне.
Минувший тур команда может записать себе в актив. Правда, вряд ли кто-то ожидал иного исхода, кроме победы над Гибралтаром (0:3).
Учитывая запутанное турнирное положение в группе G, туркам ни в коем случае нельзя проигрывать в этом матче. Тем паче, у турок есть позитивный опыт встреч с голландцами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Нидерланды за 1.30, на ничью за 5.50, а на Турцию — за 9.00.
Хозяева наверняка постараются реваншироваться за неудачу в первой встрече.
Обе команды прекрасно атакуют, так что вполне способны повторить голевой сценарий первого поединка. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.50.