Южная Корея
Сборная Южной Кореи без проблем преодолела барьер второго квалификационного этапа, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.
За шесть проведенных встреч «тигры» добыли пять викторий и сыграли вничью на выезде с ливанцами (0:0). Во всех этих поединках они отличились 22 раза, а пропустили всего лишь один мяч.
Отметим, что корейцы проиграли только два раза за последние девять игр. Оба эти матча были на выезде против Мексики и Японии, и носили статус товарищеской встречи.
К данному поединку Корея подходит с серией их трех выигрышей подряд, добыв две победы по 5:0 и обыграв на своем поле Ливан со счетом 2:1.
Ирак
Сборная Ирака в одной группе с Ираном, Бахрейном, Гонконгом и Камбоджей финишировала на второй строке и получила билет в третий раунд как одна из лучших вторых мест.
За восемь встреч иракцы пять раз победили, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Причем это фиаско было в заключительном туре на выезде от Ирана 0:1.
Ирак имеет неплохие показатели, он проиграл в 15 последних матчах всего два раза, да и то один из них после основного времени. Правда, среди соперников были в основным очень слабые сборные.
Последний раз эти команды играли в 2017 году. И тогда в контрольном поединке они расписали мировую со счетом 0:0, а до этого дважды побеждали корейцы.
Прогноз и ставка на Южная Корея — Ирак
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.47.
На викторию Ирака дают — 7.50, ничья оценена — в 4.30.
Корейцы очень надежны в обороне, а иракцы с сильными командами имеют явные проблемы с реализацией, особенно на выезде. Исходя из этого рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.