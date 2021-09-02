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    Корейцы выиграют без пропущенных мячей

    Южная Корея — Ирак. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, отбор ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Южная Корея — Ирак
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    Хи Чхан Хван
    Сборная Южной Кореи в первом туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Ирака. Встреча пройдет 2 сентября в Сеуле, начало — в 14:00 по мск. Южная Корея — Ирак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи без проблем преодолела барьер второго квалификационного этапа, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.

    За шесть проведенных встреч «тигры» добыли пять викторий и сыграли вничью на выезде с ливанцами (0:0). Во всех этих поединках они отличились 22 раза, а пропустили всего лишь один мяч.

    Отметим, что корейцы проиграли только два раза за последние девять игр. Оба эти матча были на выезде против Мексики и Японии, и носили статус товарищеской встречи.

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    К данному поединку Корея подходит с серией их трех выигрышей подряд, добыв две победы по 5:0 и обыграв на своем поле Ливан со счетом 2:1.

    Ирак

    Сборная Ирака в одной группе с Ираном, Бахрейном, Гонконгом и Камбоджей финишировала на второй строке и получила билет в третий раунд как одна из лучших вторых мест.

    За восемь встреч иракцы пять раз победили, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Причем это фиаско было в заключительном туре на выезде от Ирана 0:1.

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    • Ирак имеет неплохие показатели, он проиграл в 15 последних матчах всего два раза, да и то один из них после основного времени. Правда, среди соперников были в основным очень слабые сборные.

    Последний раз эти команды играли в 2017 году. И тогда в контрольном поединке они расписали мировую со счетом 0:0, а до этого дважды побеждали корейцы.

    Прогноз и ставка на Южная Корея — Ирак

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.47.

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    На викторию Ирака дают — 7.50, ничья оценена — в 4.30.

    Корейцы очень надежны в обороне, а иракцы с сильными командами имеют явные проблемы с реализацией, особенно на выезде. Исходя из этого рекомендуем ставить на «сухую» викторию хозяев.

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    Южная Корея — Ирак: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Корейцы выиграют без пропущенных мячей
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