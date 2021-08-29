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    Вернется ли «Аякс» на победный путь?

    «Аякс» — «Витесс». Прогноз и ставка (к. 2.30) на футбольный матч Эредивизи 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Витесс»
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    «Аякс» потерял очки во 2-м туре
    В третьем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» будет принимать «Витесс». Матч пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» 22 августа. Начало встречи — в 15:30 мск. «Аякс» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 29 Августа 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 15:30 Витесс Витесс
  • Нидерланды. Эредивизия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Аякс»

    Амстердамский клуб в очередной раз стал чемпионом Эредивизи, набрав в прошлом сезоне 88 очков в 34 матчах и забив 102 гола. Никто из соперников даже не приблизился к таким показателям.

    После небольшого перерыва «Аякс» начал участвовать в предсезонке, в ходе которой провел 8 матчей. В пяти встречах команда Эрика тен Хага выиграла, а еще три поединка закончились вничью.

    Первую возможность завоевать трофей «Аякс» получил 7 августа. В тот день амстердамцы встретились с «ПСВ» в рамках Суперкубка. В игре на «Йохан Кройф Арене» парни Тен Хага были разбиты (0:4).

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    В первом туре амстердамский клуб не пожалел «Неймеген», который вышел в Эредивизи из Первой лиги (5:0). Но во втором — сыграл вничью с «Твенте» (1:1) на выезде, поэтому пока занимает 4-е место.

    «Витесс»

    «Витесс» до последних туров прошлого сезона не терял надежду завоевать бронзовые награды Эреивизии. Тем не менее, в итоге все же стал четвертым.

    К слову, именно с грядущим соперником коллектив сыграл в заключительном туре минушей кампании, уступив дома со счетом 1:3.

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  • 27/08/2021

    • Сезон для команды начался с матчей в квалификации Лиги конференций, которую он успешно прошла, оставив не у дел «Дандолк» и «Андерлехт».

    Клуб также победил и в первом туре Эредивизи, взяв верх над «Зволле» (1:0) на выезде, но во втором поединке чемпионата потерпел домашний разгром от «Виллем II» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 2,30.

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    «Аякс» — «Витесс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Аякс» на победный путь?
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