В третьем туре чемпионата Нидерландов «Аякс» будет принимать «Витесс». Матч пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» 22 августа. Начало встречи — в 15:30 мск. «Аякс» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Амстердамский клуб в очередной раз стал чемпионом Эредивизи, набрав в прошлом сезоне 88 очков в 34 матчах и забив 102 гола. Никто из соперников даже не приблизился к таким показателям.

После небольшого перерыва «Аякс» начал участвовать в предсезонке, в ходе которой провел 8 матчей. В пяти встречах команда Эрика тен Хага выиграла, а еще три поединка закончились вничью.

Первую возможность завоевать трофей «Аякс» получил 7 августа. В тот день амстердамцы встретились с «ПСВ» в рамках Суперкубка. В игре на «Йохан Кройф Арене» парни Тен Хага были разбиты (0:4).

Все прогнозы на футбол

В первом туре амстердамский клуб не пожалел «Неймеген», который вышел в Эредивизи из Первой лиги (5:0). Но во втором — сыграл вничью с «Твенте» (1:1) на выезде, поэтому пока занимает 4-е место.

«Витесс»

«Витесс» до последних туров прошлого сезона не терял надежду завоевать бронзовые награды Эреивизии. Тем не менее, в итоге все же стал четвертым.

К слову, именно с грядущим соперником коллектив сыграл в заключительном туре минушей кампании, уступив дома со счетом 1:3.

Сезон для команды начался с матчей в квалификации Лиги конференций, которую он успешно прошла, оставив не у дел «Дандолк» и «Андерлехт».

Клуб также победил и в первом туре Эредивизи, взяв верх над «Зволле» (1:0) на выезде, но во втором поединке чемпионата потерпел домашний разгром от «Виллем II» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 2,30.