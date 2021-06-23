Сборная Португалии сыграет против команды Франции в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 23 июня в Будапеште на «Пушкаш Арена», начало — в 22:00 мск. Португалия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

В первом туре португальцы все-таки сумели дожать венгров. После первого гола они посыпались, но и до этого у них было много хороших моментов. В итоге Португалия победила 3:0 и благодаря разнице голов возглавила таблицу F.

Во втором турe команда Фернанду Сантуша потерпела разгром от Германии (2:4). При этом между голами чемпиона Eвропы немцы забили четырежды.

Таким образом, коллектив занимает третье место с тремя очками с отставанием в один балл от соперника. Вторая в группе Германия опережает иберийцев по личным встречам.

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Ранее у португальской сборной было 3 победы в четырех официальных поединках. В этих играх она одолела Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1) в рамках отбора на ЧМ. При этом не будем забывать о ничье с Сербией (2:2).

Франция

Сборная Франции в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Мюнхене одолела команду Германии (1:0).

Прогноз на матч Португалия — Франция Франция выиграет у Португалии с крупным счетом?

Во втором туре действующий чемпион мира сенсационно потерял очки в игре с Венгрией (1:1), но остался на первой строчке в группе.

По большому счёту «Триколор» уже вышли в 1/8 финала по крайней мере с 3-го места.

В 11 последних матчах «ле блё» потерпели всего одно поражение, да и то в товарищеской встрече. Если говорить об официальных матчах, то французы не проигрывают уже два года.

Ставка

Букмекеры считают фаворитом Францию, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех Португалии оценивается в 3,60, ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 2,5 голов за 2,30.