22 июня в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Астана» в Нур-Султане сыграет с «Ордабасы». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Астана» — «Ордабасы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» после 16 проведенных встреч имеет в своем активе 38 очков, с которыми разместилась на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла.

Коллектив из Нур-Султана пока в текущем первенстве еще не знал горечи поражений , выиграв 11 встреч при пяти мировых результатах. У него самая высокая результативность — 35 забитых мяча, пропустил 13 голов.

К данному поединку «желто-голубые» подходят после выездной виктории над «Атырау» (2:0), а перед эти и них была серией из трех ничьих подряд — с «Кайратом» и «Тоболом» (по 1:1) дома , а также выездная с «Каспием» из Актау (2:2).

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В родных стенах «Астана» в текущем чемпионате добилась пяти выигрышей и три раза сыграла вничью, разница забитых и пропущенных — 15:5.

«Ордабасы»

«Ордабасы» в текущем первенстве провел 15 матчей, набрав в них 21 очко, с которыми разместился на седьмой позиции, но от четвертой еврокубковой строки отстает всего на три пункта.

Стоит отметить, что клуб из города Шымкент за минувшие девять игр первенства добыл всего одну викторию , обыграв пару туров тому назад «Акжайык» (1:0) в гостях, после чего уступил с таким же счетом дома «Актобе».

Перед этим у коллектива была 7-матчевая безвыигрышная серия, начавшаяся двумя фиаско и продолжившаяся пятью мировыми (три по 0:0 и две по 1:1).

Вне родных стен «Ордабасы» в текущем первенстве играет сносно, проиграв только раз при трех ничейных результатах и таком же количестве побед, разница мячей — 11:7.

В первом круге «Астана» разгромила «Ордабасы» на его поле со счетом 4:1, в минувшем сезоне «желто-голубые» также победили в гостях (2:1), а в Нур-Султане была ничья 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.44.

На викторию «Ордабасы» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.96.

Так как гостям в последнее время очень туго даются забитые мячи, то в этой игре есть смысл поставить на «сухую» викторию «Астаны».