«Астана»
«Астана» после 16 проведенных встреч имеет в своем активе 38 очков, с которыми разместилась на первой позиции в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на три балла.
Коллектив из Нур-Султана пока в текущем первенстве еще
К данному поединку «желто-голубые» подходят после выездной виктории над «Атырау» (2:0), а перед эти и них была серией из трех ничьих подряд — с «Кайратом» и «Тоболом» (по 1:1) дома , а также выездная с «Каспием» из Актау (2:2).
В родных стенах «Астана» в текущем чемпионате добилась пяти выигрышей и три раза сыграла вничью, разница забитых и пропущенных — 15:5.
«Ордабасы»
«Ордабасы» в текущем первенстве провел 15 матчей, набрав в них 21 очко, с которыми разместился на седьмой позиции, но от четвертой еврокубковой строки отстает всего на три пункта.
Стоит отметить, что клуб из города Шымкент за минувшие
Перед этим у коллектива была 7-матчевая безвыигрышная серия, начавшаяся двумя фиаско и продолжившаяся пятью мировыми (три по 0:0 и две по 1:1).
Вне родных стен «Ордабасы» в текущем первенстве играет сносно, проиграв только раз при трех ничейных результатах и таком же количестве побед, разница мячей — 11:7.
В первом круге «Астана» разгромила «Ордабасы» на его поле со счетом 4:1, в минувшем сезоне «желто-голубые» также победили в гостях (2:1), а в Нур-Султане была ничья 1:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.44.
На викторию «Ордабасы» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.96.
Так как гостям в последнее время очень туго даются забитые мячи, то в этой игре есть смысл поставить на «сухую» викторию «Астаны».