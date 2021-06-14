В матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы 2020 сборная Польши примет сборную Словакии. Событие запланировано на 14 июня 19:00 по мск. Польша — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

На этот турнир Польша пришла в качестве лидера своей группы по отбору. Она выиграла 8 из 10 матчей квалификации, а Роберт Левандовски забил 6 голов.

После завершения квалификации поляки посредственно выступили в Лиге наций, заняв третье место в группе с Нидерландами и Италией.

В рамках мартовского сбора для отбора на ЧМ-2022, команда набрала 4 очка в трех играх. Она разыграла результативную с Венгрией (3:3) и победила Андорру 3:0. А вот ничью с Англией удержать не удалось. Поляки проиграли 1:2.

Календарь и таблица Евро-2020

Отметим, что смена главного тренера пока что не приносит нужных результатов. С момента прихода Пауло Соузы прошло 4 поединка. Польша смогла выиграть лишь один из них и пропустить уже 6 мячей.

Словакия

Сборная Словакии прошла нелегкий путь квалификации на этот турнир. Она финишировала на третьей позиции в группе и ей пришлось играть стыковые матчи, в которых попались Ирландия и Северная Ирландия.

Прогноз на Польша — Словакия Словаки дадут бой Левандовскому и ко

В марте словаки провалили старт квалификации на ЧМ-2022. Они сыграли вничью с Кипром (1:1), чуть не проиграли Мальте (2:2), но при этом смогли обыграть Россию (2:1).

В начале июня Словакия провела два ничейных поединка со сборными Болгарии (1:1) и Австрии (0:0). Таким образом, гости смогли выиграть лишь один из пяти последних матчей.

Одним из недостатков сборной Словакии можно считать отсутствие лидера в команде. Так что в кадровом компоненте словаки явно уступают полякам.

Ставка

Польша справедливо считается фаворитом встречи — 1.84 против 5.60. Поставить на ничью в матче букмекеры предлагают с коэффициентом 3.30.

Польша хоть и является фаворитом, но все же побед у нее очень мало . После смены тренера ситуация не изменилась , а вот пропущенных голов прибавилось .

Как бы там ни было, поляки вполне могут набрать очки. При этом мы рассчитываем на голы. В 6 встречах команды забивалось больше двух мячей. Можно поставить на 1Х и ТБ 2.5 за 3.15.