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    Узбеки добьются очередной крупной победы

    Йемен — Узбекистан. Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 11 июня 2021 года

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    Джалолиддин Машарипов
    В пятницу, 11 июня, в 8-м туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Узбекистана сыграет с Йеменом. Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Рияд, начало — в 21:00 по мск. Йемен — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Йемен

    Национальная команда Йемена с пятью набранными баллами замыкает свою группу, уже не имея шансов пробиться в следующий раунд турнира.

    На старте отборочного цикла «красные» дважды сыграли вничью. Оба этих поединка они закончили с одинаковым счетом по 2:2 — с Сингапуром в гостях и Саудовской Аравией дома.

    После этого йеменцы потерпели разгромное поражение от узбеков (0:5) на выезде, затем обыграли на своей территории Палестину (1:0) и уступили дома Сингапуру (1:2), и ушли на длительный перерыв.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    И только несколько дней тому назад Йемен провел первую встречу после простоя в полгода, потерпев фиаско от сборной Саудовской Аравии со счетом 0:3.

    Узбекистан

    После шести игр сборная Узбекистана с 12 очками идет второй в группе D, но эта позиция даст пропуск в следующий раунд только четырем участникам из восьми. От первой позиции она отстает на два балла, а преследователи уже значительно отстали.

    «Белые волки» начали эту отборочную компанию с гостевого поражения от сборной Палестины со счетом 0:2, а затем они победили в двух встречах кряду, разгромив дома своего предстоящего соперника (5:0) и на выезде команду Сингапура (3:1).

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    • Затем узбеки провели неудачный матч, проиграв в родных стенах Саудовской Аравии (2:3), после чего обыграли на своей территории Палестину (2:0).

    Несколько дней тому назад Узбекистан после длительно перерыва провел первую официальную игру, крупно обыграв в ней Сингапур (5:0).

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    Также эти сборные играли в между собой и в отборе к ЧМ-2018. И тогда узбеки дважды выиграла: 1:0 — дома и 3:1 — в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа Узбекистана — 1.21, победа Йемена — 12.50, ничья — 6.70.

    Победа узбеков в этом поединке не вызывает сомнения. Ожидаем, что они выиграют очередной раз крупно. Ставим на номинальных гостей с форой (-2,5).

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