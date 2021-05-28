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    «Динамовцы» прервут неудачи в играх с «Рухом»?

    «Динамо» Минск — «Рух» Брест. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 мая 2021 года

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    «Динамо» — «Рух»
    28 мая в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу минское «Динамо» на своем поле сыграет с «Рухом» из Бреста. Стартовый свисток будет дан в 20:10 по Москве. «Динамо» Минск — «Рух» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Мая 2021 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 20:10 Рух Брест Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
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    Коэффициенты на матч
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    «Динамо» Минск

    По итогам десяти проведенных матчей текущего первенства «Динамо» с 20 набранными очками идет на третьей строке в турнирной таблице, но много проигрывает лидеру.

    Коллектив из Минска за этот период смог добиться шести викторий, а также по два раза играл вничью и терпел фиаско. Забил в этих встречах 16 мячей, а пропустил в свои всего шесть.

    В своей последней проведенной встрече «сине-белые» уступили в Солигорске «Шахтеру» (0:1), который сейчас лидирует со 100% показателями. Перед этим у них была 4-матчевая победная серия.

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    В этот удачный для себя период «динамовцы» в гостевых встречах по 3:1 переиграли «Ислочь» и «Минск», а также на своей территории справились по 2:0 с «Энергетиком» и «Сморгонью».

    «Рух» Брест

    «Рух» с 18 зачетными пунктами разместился на пятой строке в турнирной таблице текущего чемпионата Белоруссии, уступая всего два очка своему предстоящему противнику.

    За десять проведенных игр коллектив из Бреста добыл пять победных результатов, дважды уступил и три раза делил очки со своими соперниками, разница мячей в них составляет 18:11.

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    • Команда начала первенство с 5-матчевой беспроигрышной серией, сыграв сперва трижды вничью, а затем дважды победив. После этого она трижды выиграла и дважды уступила.

    В минувшем туре первенства «Рух» на своей территории справился с «Неманом», выиграв 2:0, а игровым днем ранее потерпел выездное фиаско от БАТЭ со счетом 2:3.

    В прошлом чемпионате «Рух» дважды обыграл «Динамо» с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Динамо» Минск — «Рух» Брест

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Руха» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.24.

    «Динамовцы» неудачно играют с «Рухом», дважды проиграв ему в истории их противостояний. Сейчас же ожидаем, что минчане прервут эту серию, одолев гостей из Бреста.

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