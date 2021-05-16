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    Удержится ли «Наполи» в топ-4?

    «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Италии 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Наполи»
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    «Наполи» идет на четвертом месте
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 мая в Милане, начало — в 13:30 мск. «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, поэтому клубу уже не грозит понижение в классе.

    В активе у команды сейчас 39 очков. Отставание от топ-10 составяет четыре балла, поэтому «Скуадра Виола» может подняться из нижней части таблицы.

    «Фиорентина» в позапрошлом туре добыла победу над «Лацио» (2:0). В прошлом — она разошлась миром с «Кальяри» (0:0).

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    В пяти предыдущих поединках флорентийцы не знали поражений и трижды сыграли вничью.

    «Наполи»

    В начале апреля неаполитанцы одолели на выезде «Сампдорию» (2:0), и на своем поле поделили очки с «Интером» (1:1).

    После этого подопечные Дженнаро Гаттузо на своем поле разгромили римский «Лацио» со счетом 5:2, и в гостях одолели «Торино» со счетом 2:0.

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    • В последних матчах «Наполи» упустил в компенсированное время домашнюю победу над «Кальяри» (1:1), разгромил на выезде «Специю» (4:1) и дома — «Удинезе» (5:1).

    После 36 туров Серии А «Наполи» идет на 4-м месте с 73 очками. «Адзурри» не проигрывают семь поединков при пяти победах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» победит, и в матче будет забито три или больше голов за 1,95.

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