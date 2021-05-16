«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 37-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 16 мая в Милане, начало — в 13:30 мск. «Фиорентина» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» на текущий момент занимает 13 место. Отрыв от зоны вылета составляет восемь очков, поэтому клубу уже не грозит понижение в классе.

В активе у команды сейчас 39 очков. Отставание от топ-10 составяет четыре балла, поэтому «Скуадра Виола» может подняться из нижней части таблицы.

«Фиорентина» в позапрошлом туре добыла победу над «Лацио» (2:0). В прошлом — она разошлась миром с «Кальяри» (0:0).

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В пяти предыдущих поединках флорентийцы не знали поражений и трижды сыграли вничью.

«Наполи»

В начале апреля неаполитанцы одолели на выезде «Сампдорию» (2:0), и на своем поле поделили очки с «Интером» (1:1).

После этого подопечные Дженнаро Гаттузо на своем поле разгромили римский «Лацио» со счетом 5:2, и в гостях одолели «Торино» со счетом 2:0.

В последних матчах «Наполи» упустил в компенсированное время домашнюю победу над «Кальяри» (1:1), разгромил на выезде «Специю» (4:1) и дома — «Удинезе» (5:1).

После 36 туров Серии А «Наполи» идет на 4-м месте с 73 очками. «Адзурри» не проигрывают семь поединков при пяти победах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» победит, и в матче будет забито три или больше голов за 1,95.