«Шальке» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:30 мск. «Шальке» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

«Шальке» продолжает заниматься благотворительностью, раздавая очки направо и налево.

Среди недели клуб из Гельзенкирхена, проиграл на своем поле «Герте». После этого серия поражений аутсайдера достигла четырех матчей.

На самом деле, ситуация гораздо печальнее. «Шальке» проиграл семь из восьми последних матчей. И на этом отрезке хозяева пропустили 21 мяч.

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«Шальке» одержал лишь одну победу в восьми последних матчах на своем поле.

«Айнтрахт»

Тем временем «Айнтрахт» по итогам предыдущего тура покинул топ-4. И теперь команда Ади Хюттера рискует остаться без Лиги чемпионов.

«Айнтрахт» опустился на пятое место после домашнего матча с «Майнцем», который завершился вничью 1:1.

И в целом клуб из Франкфурта не очень удачно проводит заключительный отрезок чемпионата. В апреле «Айнтрахт» крупно проиграл менхенгладбахской «Боруссии» и уступил «Байеру».

«Айнтрахт» трижды проиграл в пяти предыдущих матчах на выезде, пропустив при этом 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Шальке» в этом матче можно поставить за 12.25, ничью букмекеры предлагают за 7.30, а победу «Айнтрахта» — за 1.24.

«Айнтрахт» действительно слегка притормозил, но будет очень странно, если в ближайшем матче гости не наберут три очка. «Шальке» сейчас обыгрывают абсолютно все.

Ставка — победа «Айнтрахта» + тотал матча больше 3,5 за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Айнтрахта» больше 2,5 за 1.72.