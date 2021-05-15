В рамках 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» в родных стенах сыграет с «Аталантой». Встреча пройдет 15 мая, начало — в 16:00 по мск. «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» к данному поединку подходит на 14 позиции в турнирной таблице. У команды на счету 39 баллов и уже обеспечила себе место в элите на следующий сезон.

«Грифоны» добились двух викторий за последние восемь встреч первенства. Также они дважды сыграли вничью и четыре игры проиграли.

Сперва в конце апреля на своем стадионе генуэзцы обыграли «Специю» (2:0), после чего на выезде — «Болонью» (2:0).

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Две из неудач клуба пришлись на игровые дни чемпионата страны перед прошлым туром, где тот поочередно уступил на выезде «Лацио» (3:4) и дома «Сассуоло» (1:2).

«Аталанта»

За два тура до завершения чемпионата «Аталанта» делит второе место с «Миланом» и находится в трех очках от пятой позиции, еще не гарантировав себе попадание в Лигу чемпионов.

В рамках Серии А у коллектива из Бергамо 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой две игры он свел вничью (оба раза на выезде), а в остальных восьми встречах вышел победителем.

Недавно «Боги» разгромили на выезде уже вылетевшую «Парму» со счетом 5:2, а туром ранее они не смогли на выезде справиться с «Сассуоло», сыграв 1:1.

В прошлом туре подопечные Гасперини на своем поле переиграли «Беневенто» (2:0), что позволило сохранить шансы на вице-чемпионство.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20.

Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,25.