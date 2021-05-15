«Акрон» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» сражается за сохранение места в ФНЛ. Тольяттинцы провели ряд неудачных матчей, что и привело к падению в опасную зону.

Минувший тур для команды получился неудачным. Вместо решения всех своих проблем, «Акрон» потерял два пункта в Астрахани (1:1).

На текущий момент тольяттинцы осели на 16 позиции. Так что победа в последнем туре оставляет команду в ФНЛ.

Прогнозы на ФНЛ

В поединке первого круга «Акрон» минимально уступил в Воронеже. Правда, с тех пор обе команды изменились, да и статус поединков несопоставим.

«Факел»

«Факел» стал одним из главных откровений весенней части сезона. Воронежцы не просто выбрались из подвала турнирной таблицы, а выдали ряд классных матчей.

Шутка ли, но подопечные Олега Василенко поднялись до нынешней 9 позиции. Причем, при определенных раскладах, команда может оказаться в первой восьмерке.

В предыдущем туре «Факел» не пропустил, но и забить не удалось. Так, поединок с «Торпедо» остался безголевым.

Последний раз испытывали горечь поражения почти месяц назад. Между тем, уступить блестящим «крылышкам» (правда, 5:1) в нынешнем сезоне отнюдь не зазорно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.20, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 3.00.

Тольяттинцы борются за выживание, стало быть, отсиживаться в обороне не будут.

«Факел» уже потерял турнирную мотивацию, но наверняка лелеет надежду на минимальный подъем в турнирной таблице.

«Акрон» будет настроен на победу, но справиться с воронежцами весной под силу лишь единицам. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 1.66