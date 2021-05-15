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    «Акрон» не уступит «Факелу»?

    «Акрон» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, ФНЛ, 15 мая 2021 года

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    «Акрон» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 42-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Акрон»

    «Акрон» сражается за сохранение места в ФНЛ. Тольяттинцы провели ряд неудачных матчей, что и привело к падению в опасную зону.

    Минувший тур для команды получился неудачным. Вместо решения всех своих проблем, «Акрон» потерял два пункта в Астрахани (1:1).

    На текущий момент тольяттинцы осели на 16 позиции. Так что победа в последнем туре оставляет команду в ФНЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    В поединке первого круга «Акрон» минимально уступил в Воронеже. Правда, с тех пор обе команды изменились, да и статус поединков несопоставим.

    «Факел»

    «Факел» стал одним из главных откровений весенней части сезона. Воронежцы не просто выбрались из подвала турнирной таблицы, а выдали ряд классных матчей.

    Шутка ли, но подопечные Олега Василенко поднялись до нынешней 9 позиции. Причем, при определенных раскладах, команда может оказаться в первой восьмерке.

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    • В предыдущем туре «Факел» не пропустил, но и забить не удалось. Так, поединок с «Торпедо» остался безголевым.

    Последний раз испытывали горечь поражения почти месяц назад. Между тем, уступить блестящим «крылышкам» (правда, 5:1) в нынешнем сезоне отнюдь не зазорно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.20, на ничью за 3.70, а на «Акрон» — за 3.00.

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    Тольяттинцы борются за выживание, стало быть, отсиживаться в обороне не будут.

    «Факел» уже потерял турнирную мотивацию, но наверняка лелеет надежду на минимальный подъем в турнирной таблице.

    «Акрон» будет настроен на победу, но справиться с воронежцами весной под силу лишь единицам. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 1.66

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