«Кротоне»
«Кротоне» уже
В минувшем туре первенства они пропустили пять безответных мячей от «Ромы» в гостях, а игровым днем ранее потерпели домашнее фиаско от «Интера» (0:2). После этой победы миланцы стали чемпионами.
За последние восемь встреч в рамках Серии А «Кротоне» потерпел в них семь поражений и одну игру выиграл.
«Верона»
«Верона» 43 набранными очками
В минувшем туре первенства «мастифы» сыграли вничью на своей территории с «Торино» (1:1), что стало для них
Перед этим у коллектива была серия из четырех поражений подряд. Победить ему удалось всего в одном из десяти последних матчей чемпионата. Случилось это в начале апреля на выезде над «Кальяри» — 2:0.
Вне родных стен «Верона» выиграла только два из десяти предыдущих поединков и потерпела за это время шесть поражений при двух мировых исходах.
В первом круге «Верона» выиграла у «Кротоне» на своем поле со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на «Кротоне» — «Верона»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вероны» — 1.94, победа «Кротоне» — 3.84, ничья — 4.18.
Команды уже доигрывают сезон и сыграют в свое удовольствие, что должно принести не один забитый мяч. Наш прогноз на эту игру — ТБ 2,5.