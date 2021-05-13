В рамках 36-го тура итальянской Серии А «Кротоне» в родных стенах сыграет с «Вероной». Встреча пройдет 13 мая, начало — в 21:45 по мск. «Кротоне» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кротоне»

«Кротоне» уже давно потерял возможность остаться в Серии А. У коллектива на счету всего 18 очков, с которыми он идет последним и в лучшем случае может подняться только на строку.

Восемь из девяти последних матчей чемпионата страны «акулы» проиграли , а также одну игру выиграли, обыграв на выезде соседа по турнирке «Парму» со счетом 4:3.

В минувшем туре первенства они пропустили пять безответных мячей от «Ромы» в гостях, а игровым днем ранее потерпели домашнее фиаско от «Интера» (0:2). После этой победы миланцы стали чемпионами.

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За последние восемь встреч в рамках Серии А «Кротоне» потерпел в них семь поражений и одну игру выиграл.

«Верона»

«Верона» 43 набранными очками идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии и в лучшем случае может улучшить свою позицию на одну строку.

В минувшем туре первенства «мастифы» сыграли вничью на своей территории с «Торино» (1:1), что стало для них вторым мировым исходом с аналогичным результатом подряд.

Перед этим у коллектива была серия из четырех поражений подряд. Победить ему удалось всего в одном из десяти последних матчей чемпионата. Случилось это в начале апреля на выезде над «Кальяри» — 2:0.

Вне родных стен «Верона» выиграла только два из десяти предыдущих поединков и потерпела за это время шесть поражений при двух мировых исходах.

В первом круге «Верона» выиграла у «Кротоне» на своем поле со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Кротоне» — «Верона»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Вероны» — 1.94, победа «Кротоне» — 3.84, ничья — 4.18.

Команды уже доигрывают сезон и сыграют в свое удовольствие, что должно принести не один забитый мяч. Наш прогноз на эту игру — ТБ 2,5.