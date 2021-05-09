«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 12 место для столь именитого (пусть и в прошлом) клуба — явно не лучший результат.
Команда набрала 42 очка, но еще может побороться за место в десятке. Правда, с атакой у «Сент-Этьена» беда — всего 41 гол в 35 матчах.
В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде был повержен «Монпелье» (1:2), хотя по ходу встречи «бело-зеленые» проигрывали.
В поединке первого круга верх взял именно «Сент-Этьен» (0:2). Причем та встреча пришлась на стартовый тур чемпионата.
«Марсель»
«Марсель» находится на 6 месте в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас команда ведет самую отчаянную борьбу за выход в еврокубки.
В активе у «Марселя» сейчас 56 очков. Отставание от идущего в зоне выхода в еврокубки «Ланса» измеряется лишь дополнительными показателями.
«Марсель» в минувшем туре потерял важнейшие очки. Точнее, целых два, сыграв дома вничью со «Страсбуром» (1:1).
В общем, вполне очевидно, что «Марсель» будет играть на победу. И задачу хочется выполнить, и реванш за коллизию в первом круге дать не помешало бы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.25, на ничью за 3.63, а на «Сент-Этьен» — за 3.21
Хозяева уже ни за что не борются, так что могут играть спокойно.
«Марсель» борется за попадание в еврокубки, так что наверняка начнет матч активно.
Марсельцам нужно побеждать, к тому же в их составе имеются квалифицированные атакующие исполнители. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.82