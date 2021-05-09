«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 мая, начало — в 14:00 мск. «Сент-Этьен» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 12 место для столь именитого (пусть и в прошлом) клуба — явно не лучший результат.

Команда набрала 42 очка, но еще может побороться за место в десятке. Правда, с атакой у «Сент-Этьена» беда — всего 41 гол в 35 матчах.

В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде был повержен «Монпелье» (1:2), хотя по ходу встречи «бело-зеленые» проигрывали.

Все прогнозы на Лигу 1

В поединке первого круга верх взял именно «Сент-Этьен» (0:2). Причем та встреча пришлась на стартовый тур чемпионата.

«Марсель»

«Марсель» находится на 6 месте в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас команда ведет самую отчаянную борьбу за выход в еврокубки.

В активе у «Марселя» сейчас 56 очков. Отставание от идущего в зоне выхода в еврокубки «Ланса» измеряется лишь дополнительными показателями.

«Марсель» в минувшем туре потерял важнейшие очки. Точнее, целых два, сыграв дома вничью со «Страсбуром» (1:1).

В общем, вполне очевидно, что «Марсель» будет играть на победу. И задачу хочется выполнить, и реванш за коллизию в первом круге дать не помешало бы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.25, на ничью за 3.63, а на «Сент-Этьен» — за 3.21

Хозяева уже ни за что не борются, так что могут играть спокойно.

«Марсель» борется за попадание в еврокубки, так что наверняка начнет матч активно.

Марсельцам нужно побеждать, к тому же в их составе имеются квалифицированные атакующие исполнители. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.82