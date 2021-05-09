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    «Марсель» забьет и пропустит?

    «Сент-Этьен» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига 1, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Марсель»
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    Аркадиуш Милик
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 мая, начало — в 14:00 мск. «Сент-Этьен» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Нынешнее 12 место для столь именитого (пусть и в прошлом) клуба — явно не лучший результат.

    Команда набрала 42 очка, но еще может побороться за место в десятке. Правда, с атакой у «Сент-Этьена» беда — всего 41 гол в 35 матчах.

    В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде был повержен «Монпелье» (1:2), хотя по ходу встречи «бело-зеленые» проигрывали.

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    В поединке первого круга верх взял именно «Сент-Этьен» (0:2). Причем та встреча пришлась на стартовый тур чемпионата.

    «Марсель»

    «Марсель» находится на 6 месте в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас команда ведет самую отчаянную борьбу за выход в еврокубки.

    В активе у «Марселя» сейчас 56 очков. Отставание от идущего в зоне выхода в еврокубки «Ланса» измеряется лишь дополнительными показателями.

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    • «Марсель» в минувшем туре потерял важнейшие очки. Точнее, целых два, сыграв дома вничью со «Страсбуром» (1:1).

    В общем, вполне очевидно, что «Марсель» будет играть на победу. И задачу хочется выполнить, и реванш за коллизию в первом круге дать не помешало бы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.25, на ничью за 3.63, а на «Сент-Этьен» — за 3.21

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    Хозяева уже ни за что не борются, так что могут играть спокойно.

    «Марсель» борется за попадание в еврокубки, так что наверняка начнет матч активно.

    Марсельцам нужно побеждать, к тому же в их составе имеются квалифицированные атакующие исполнители. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.82

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