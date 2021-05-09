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    «Герта» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Германии, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Арминия»
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    Кшиштоф Пентек
    В воскресенье, 9 мая, в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» в Берлине на Олимпийском стадионе сыграет с «Арминией». Начало игры — в 19:00 по мск. «Герта» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Герта»

    За три тура до завершения чемпионата Германии «Герта» делит 14 место с «Вердером» и «Арминией» и на один балл опережает «Кельн», находящийся в зоне прямого вылета.

    Несколько дней тому назад берлинский коллектив в перенесенном поединке на своей арене разгромил «Фрайбург» со счетом 3:0, продлив тем самым свою беспроигрышную серию до пяти встреч.

    В этот период «старая дама» трижды сыграла вничью и одержала две виктории, которые были обе домашние и с одинаковым результатом по 3:0, а мировые были результативные — 2:2 и дважды 1:1.

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    На своей территории «Герта» не уступает на протяжении четырех встреч, где дважды победила при двух ничьих, а перед этим проиграла четыре поединка подряд.

    «Арминия»

    «Арминия» имеет в своей копилке те же 30 очков, но идет в зоне переходных матчей (16 строка) из-за худших дополнительных показателей.

    В минувшем туре первенства клуб из Билифельда потерпел крупное выездное фиаско от гладбахской «Боруссии» со счетом 0:5, тем самым он прервал свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

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    • «Синие» в этот дачный для себя период добились двух домашних викторий, переиграв по 1:0 «Шальке» и «Фрайбург», а также на выезде расписали мировые с «Майнцем» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

    «Арминия» вне родных стен смогла добиться всего лишь одной виктории за последние восемь игр чемпионата, еще трижды уступив и четыре раза сыграв вничью.

    В первом круге «Арминия» дома обыграла «Герту» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Герта» — «Арминия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Герта» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Арминии» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.80.

    Учитывая важность матча для обоих клубов, то не стоит ждать от него открытого футбола с изобилием забитых мячей. Ставим в этой игре на низовой исход.

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