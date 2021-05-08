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    Торпедовцы начнут агрессивно?

    «Факел» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, ФНЛ, 8 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Торпедо»
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    Артем Самсонов
    «Факел» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 41-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 мая, начало — в 15:00 мск. «Факел» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Факел»

    «Факел» свои глобальные задачи решил еще к началу марта. Теперь же воронежцы легко и непринужденно набирают очки.

    Нынешнее 9 место — явно не предел команды, однако слишком много было потеряно осенью. Увы, выше первой восьмерки симпатичным воронежцам уже не подняться.

    В минувшем туре «Факел» снова выиграл. На выезде воронежцы переиграли давно вылетевший в ПФЛ «Шинник» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    В активе у команды две победы подряд. Причем до удачных гастролей в Ярославле, «Факел» устроил победную перестрелку с молодыми спартаковцами (3:5).

    «Торпедо»

    «Торпедо» со скрипом, но борется за выход в стыки. Надежда вновь воскресла в предыдущем туре, когда «Балтика» одолела «Аланию».

    Весенний цикл «Торпедо» проводит крайне неуверенно, и даже пришедшему на тренерский мостик Александру Бородюку мало что удалось. При Сергее Игнашевиче картина была плюс-минус такой же.

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    • В 40 сыгранных поединках москвичи набрали 71 пункт. Торпедовцы сократили гандикап от заветной 4 позиции, на которой находится «Алания», до двух очков.

    В минувшем же туре «Торпедо» добыло важнейшую викторию. Дома москвичи минимально обыграли «Волгарь».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.92, на ничью за 3.28, а на «Факел» — за 3.87.

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    Хозяева уже безо всякой мотивации доигрывают чемпионат, но демонстрируют симпатичную игру.

    «Торпедо» борется за выход в стыки, и не имеет право на осечку.

    У торпедовцев имеется сверхмотивация победить, так что стоит ожидать от гостей частых атак. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67.

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