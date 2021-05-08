«Факел»
«Факел» свои глобальные задачи решил еще к началу марта. Теперь же воронежцы легко и непринужденно набирают очки.
Нынешнее 9 место — явно не предел команды, однако слишком много было потеряно осенью. Увы, выше первой восьмерки симпатичным воронежцам уже не подняться.
В минувшем туре «Факел» снова выиграл. На выезде воронежцы переиграли давно вылетевший в ПФЛ «Шинник» (0:2).
В активе у команды две победы подряд. Причем до удачных гастролей в Ярославле, «Факел» устроил победную перестрелку с молодыми спартаковцами (3:5).
«Торпедо»
«Торпедо» со скрипом, но борется за выход в стыки. Надежда вновь воскресла в предыдущем туре, когда «Балтика» одолела «Аланию».
Весенний цикл «Торпедо» проводит крайне неуверенно, и даже пришедшему на тренерский мостик Александру Бородюку мало что удалось. При Сергее Игнашевиче картина была плюс-минус такой же.
В 40 сыгранных поединках москвичи набрали 71 пункт. Торпедовцы сократили гандикап от заветной 4 позиции, на которой находится «Алания», до двух очков.
В минувшем же туре «Торпедо» добыло важнейшую викторию. Дома москвичи минимально обыграли «Волгарь».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.92, на ничью за 3.28, а на «Факел» — за 3.87.
Хозяева уже безо всякой мотивации доигрывают чемпионат, но демонстрируют симпатичную игру.
«Торпедо» борется за выход в стыки, и не имеет право на осечку.
У торпедовцев имеется сверхмотивация победить, так что