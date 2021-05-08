«Атлетик»
С 45 набранными очками «Атлетик» делит с «Гранадой» восьмую позицию в турнирной таблице Примеры, но от седьмой
Баски не проигрывают в рамках чемпионата Испании на протяжении
Одна из викторий состоялась в минувшем туре первенства, где «львы» в гостях смогли минимально одолеть «Севилью» со счетом 1:0, а перед этим они расписали домашнюю мировую против «Вальядолида», сыграв 2:2.
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На своем поле «Атлетик» в чемпионате также не проигрывает восемь матчей подряд, добившись трех выигрышей и пять раз расписав мировые.
«Осасуна»
За четыре тура до финиша первенства «Осасуна» делит 11 место в турнирной таблице с «Кадисом», имея в своем активе по 40 очков.
В прошлом туре команда из Памплоны проиграла на выезде «Реалу» со счетом 0:2, что стало для нее
Вне родных стен «Осасуна» уступала в двух последних матчах, а перед этим провела на чужом поле четыре поединка без фиаско, набрав в них десять очков из 12 возможных, пропустив только один гол.
В первом круге «Осасуна» на своем поле обыграла «Атлетик» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 2:1.
Прогноз и ставка на «Атлетик» — «Осасуна»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 1.86, победа «Осасуны» — 4.94, ничья — 3.62.
Только победа может оставить еще «Атлетик» в гонке за путевку в еврокубки. Прогнозируем, что хозяева смогут ее добиться.