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    Баски пока не выпадут из гонки за еврокубки

    «Атлетик» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Испании, 8 мая 2021 года

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    Иньяки Уильямс
    В субботу, 8 мая, «Атлетик» в Бильбао сыграет с «Осасунной» в рамках 35-го тура испанской Примеры. Матч начнется в 22:00 по мск. «Атлетик» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетик»

    С 45 набранными очками «Атлетик» делит с «Гранадой» восьмую позицию в турнирной таблице Примеры, но от седьмой еврокубковой позиции отстает на шесть баллов.

    Баски не проигрывают в рамках чемпионата Испании на протяжении последних восьми встреч, правда, за этот период у них набралось аж шесть мировых исходов при двух победах.

    Одна из викторий состоялась в минувшем туре первенства, где «львы» в гостях смогли минимально одолеть «Севилью» со счетом 1:0, а перед этим они расписали домашнюю мировую против «Вальядолида», сыграв 2:2.

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    На своем поле «Атлетик» в чемпионате также не проигрывает восемь матчей подряд, добившись трех выигрышей и пять раз расписав мировые.

    «Осасуна»

    За четыре тура до финиша первенства «Осасуна» делит 11 место в турнирной таблице с «Кадисом», имея в своем активе по 40 очков.

    В прошлом туре команда из Памплоны проиграла на выезде «Реалу» со счетом 0:2, что стало для нее вторым фиаско подряд. Ранее она одержала три кряду победы и трижды сыграла вничью.

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    • Вне родных стен «Осасуна» уступала в двух последних матчах, а перед этим провела на чужом поле четыре поединка без фиаско, набрав в них десять очков из 12 возможных, пропустив только один гол.

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    В первом круге «Осасуна» на своем поле обыграла «Атлетик» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:1 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Атлетик» — «Осасуна»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атлетика» — 1.86, победа «Осасуны» — 4.94, ничья — 3.62.

    Только победа может оставить еще «Атлетик» в гонке за путевку в еврокубки. Прогнозируем, что хозяева смогут ее добиться.

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