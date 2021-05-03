Московский «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 мая, начало — в 16:30 мск. «Арсенал» Тула — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Вроде бы все было под контролем, но сейчас, за несколько туров до финиша, «Арсенал» рискует покинуть элитный дивизион. Тульский клуб находится в турнирной таблице на 13-м месте. При этот отрыв от предпоследней строчки составляет лишь два очка. Очень стрессовая ситуация.

При этом у «Арсенала» после зимнего перерыва было несколько очень классных матчей. В середине марта команда Дмитрия Парфенова выиграла у ЦСКА, а через месяц — у «Краснодара».

И тут важно отметить, что ЦСКА и «Краснодар» пали как раз в Туле.

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«Арсенал» — яркий пример домашней команды. 22 из своих 23 очков они набрали на своем поле. Из команд, которые сейчас находятся в топ-6, выиграть в Туле смог только «Локомотив».

«Спартак»

Тем временем «Спартак» продолжает мечтать о титуле (если «Зенит» обыграет «Локомотив» в 28-м туре, чемпионство можно будет вычеркивать из списка мечт), но в реальности его главной целью в оставшихся турах будет второе место и путевка в Лигу чемпионов.

«Спартак» спокойно мог бороться за чемпионство, если бы не два апрельских поражения — сначала от «Локомотива», а потом и от «Уфы». Во втором случае красно-белые конкретно разочаровали, получив дома три безответных мяча от команды, которая следующий сезон может начать в ФНЛ.

В прошлом туре «Спартак» пришел в себя. Команда Доменико Тедеско выиграла у ЦСКА — 1:0. Но тут, пожалуй, надо добавить, что «Спартаку» повезло с удалением Ильзата Ахметова. Вдесятером ЦСКА не конкурент.

Какую-то четкую закономерность в гостевых матчах «Спартака» сложно выделить. На выезде красно-белые на данный момент одержали семь побед из 13-ти возможных.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Спартака» — за 1.72.

«Спартак» ждет сложнейшая игра, в Туле никому не бывает легко. А тем более сейчас, когда «Арсеналу» сложно нужны очки.

Ну и в очередной раз вспомним ужасную игру красно-белых против «Уфы» — для хозяев это отличный пример, что нужно делать в матче с потенциальным участником Лиги чемпионов.

Ставка — победа «Арсенала» с форой (+1,0) за 1.73.

Но можно рассмотреть и более опасный вариант — ставку на то, что «Арсенал» не проиграет за 2.26. Но лучше с форой, так надежнее.