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    Поможет ли «Локо» засушить игру на «Газпром Арене» возвращение Гильерме?

    «Зенит» — «Локомотив». Ставка (к. 2.17) на тоталы в футболе, чемпионат России, 2 мая 2021 года

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    Маринато Гильерме
    В воскресенье, 2 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдет в Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 по мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Мая 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.60
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    «Зенит»

    Март подопечные Сергея Семака начали с того, что проиграли в компенсированное время «Рубину» (1:2) в Казани, а затем дома разгромили грозненский «Ахмат» (4:0).

    После этого «Зенит» отправил в отставку Гончаренко, на выезде справившись с ЦСКА (3:2), а вернувшись домой одержал победу над «Химками» (2:0)

    Затем петербургский клуб на выезде одолел «Сочи» (2:1) и в гостях же спасся в матче с «Краснодаром» (2:2), проигрывая по ходу второго тайма со счетом 0:2.

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    • В последнем матче «Зенит» дома разгромил «Ротор» со счетом 6:0 и с 58 очками после 27 туров возглавляет таблицу РПЛ. Победа сделает питерцев чемпионами досрочно.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Разница мячей 65-24, 16 голов забил Сердар Азмун, еще 14 голов у Артема Дзюбы. Под вопросом участие Ловрена.

    «Локомотив»

    Подопечные Марко Николича в конце марта с трудом вырвали гостевую победу у «Уфы» (0:1), а в начале апреля в гостях победили кризисный «Ротор» (0:2).

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    • Затом «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России победил на выезде «Сочи» (3:1), а в рамках РПЛ на своем поле сначала победил «Спартак» (2:0).

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    • После этого железнодорожники дома разгромили «Ростов» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в полуфинале Кубка уверенно прошли ЦСКА, победив со счетом 3:0.

    В последнем матче «Локомотив» разгромил на выезде «Тамбов» (5:2) и после 27 туров с 52 очками занимает 2-е место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Разница мячей 43-29, Крыховяк забил 9 голов, еще 7 у Смолова, по 4 у Камано и Миранчука. Не сыграют Зе Луиш, Лысов и Игнатьев, зато вернулся Гилерме.

    Ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью в основное время — 4.40, а на победу «Локомотива» — 5.60.

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    В первом круге команды сыграли вничью 0:0, а в Суперкубке России «Зенит» победил 2:1. В прошлом сезоне «Локо» победил дома 1:0, в гостях сыграл 0:0, а в Суперкубке победил 3:2.

    Возвращение Гилерме в ворота может помочь «Локо» выстоять на «Газпром-Арене». Тем не менее, прогнозируем, что «Зенит» не проиграет.

    Матчи команды в последнее время редко бывают результативными. Интересен вариант для ставок ТМ 2,5 за 2.14 и «обе забьют — нет» — 1.97.

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