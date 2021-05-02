«Болонья» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 16:00 мск. «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Красно-синие закончили март двумя победами, обыграв на своес поле «Сампдорию» (3:1) и на выезде одолев «Кротоне» (3:2), при этом отыгравшись со счета 0:2.

А вот апрель начался для «Болоньи» с двух поражения со счетом 0:1 — сначала «Болонья» уступила дома «Интеру», потом на выезде проиграла «Роме».

В последних матчах подопечные Синиши Михайловича на своем поле сначала разгромили «Специю» (4:1), потом поделили очки с «Торино» (1:1) и потерпели разгром от «Аталанты» (0:5).

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После 33 туров Серии А «Болонья» с 38 очками на 12-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков.

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 34 очка.

«Фиалки» в нынешнем сезоне одержали восемь побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

В апреле подопечные Джузеппе Якини разошлись миром с «Дженоа» (1:1), уступили «Аталанте» (2:3) и «Сассуоло» (1:3), одолели «Верону» (2:1) и отобрали очки у «Ювентуса» (1:1).

Отрыв «Скуадры Виолы» от зоны вылета составляет всего три пункта, поэтому коллективу все еще нужно опасаться понижения в классе.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.