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    Отдалится ли «Фиорентина» от зоны вылета?

    «Болонья» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.00) на футбол, Серия А, 2 мая 2021 года

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    «Фиорентина» в трех очках от зоны вылета
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 мая, начало — в 16:00 мск. «Болонья» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Мая 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 16:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.50
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    «Болонья»

    Красно-синие закончили март двумя победами, обыграв на своес поле «Сампдорию» (3:1) и на выезде одолев «Кротоне» (3:2), при этом отыгравшись со счета 0:2.

    А вот апрель начался для «Болоньи» с двух поражения со счетом 0:1 — сначала «Болонья» уступила дома «Интеру», потом на выезде проиграла «Роме».

    В последних матчах подопечные Синиши Михайловича на своем поле сначала разгромили «Специю» (4:1), потом поделили очки с «Торино» (1:1) и потерпели разгром от «Аталанты» (0:5).

    Все прогнозы на Серию А

    После 33 туров Серии А «Болонья» с 38 очками на 12-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 34 очка.

    «Фиалки» в нынешнем сезоне одержали восемь побед, девять раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

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    • В апреле подопечные Джузеппе Якини разошлись миром с «Дженоа» (1:1), уступили «Аталанте» (2:3) и «Сассуоло» (1:3), одолели «Верону» (2:1) и отобрали очки у «Ювентуса» (1:1).

    Отрыв «Скуадры Виолы» от зоны вылета составляет всего три пункта, поэтому коллективу все еще нужно опасаться понижения в классе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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