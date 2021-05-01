«Уэска»
За пять туров до финиша Примеры «Уэска» с 27 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на три пункта от 16 безопасной позиции.
Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.
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В последних пяти домашних поединках Примеры «Уэска» в двух встречах праздновала виктории, столько же раз была повержена и одну встречу завершила мировым исходом.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.
В предыдущем поединке баски обыграли на выезде переиграли «Эйбар» со счетом 1:0, а ранее в родных стенах одолели «Сельту» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где трижды проиграли.
Одно из поражений в данном отрезке было очень унизительным. Они на своей арене были разгромлены «Барселоной» со счетом 1:6, также потерпели фиаско от «Севильи» (0:1) и «Гранады» (0:1).
Вне родных стен
В первом круге «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Уэску» со счетом 4:1.
Прогноз и ставка на «Уэска» — «Реал Сосьедад»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сосьедада» — 2.06, победа «Уэски» — 3.88, ничья — 3.68.
Перед хозяевами маячит Сегунда, им ничего не остается, кроме как,