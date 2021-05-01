ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать Президент УЕФА Александер ЧеферинВремя исправлять ошибки. УЕФА нужно починить европейский футбол Александер Чеферин с трофеем Лиги чемпионовЛига конференций. Ответы на вопросы о новом турнире
  • 06:55
    • Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «МЮ» забил шесть мячей «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы
  • 23:56
    • «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» Эмери в первом полуфинальном матче ЛЕ
  • 21:55
    • «Барселона» проиграла «Гранаде» на «Камп Ноу»
    Все новости спорта

    Зацепятся ли «оскенцы» за очки?

    «Уэска» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Испании, 1 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уэска»
    В субботу, 1 мая, в 33-м туре испанской Примеры «Уэска» на своем поле сразится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 19:30 по мск. «Уэска» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Уэска»

    За пять туров до финиша Примеры «Уэска» с 27 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на три пункта от 16 безопасной позиции.

    «Оскенцы» провали свои три последние игры первенства, проиграв во всех. Сперва в этой серии они уступили в родных стенах «Алавесу» (0:1) и «Атлетико» (0:2), а в минувшем туре были биты дома «Хетафе» (0:2).

    Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних пяти домашних поединках Примеры «Уэска» в двух встречах праздновала виктории, столько же раз была повержена и одну встречу завершила мировым исходом.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

    В предыдущем поединке баски обыграли на выезде переиграли «Эйбар» со счетом 1:0, а ранее в родных стенах одолели «Сельту» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где трижды проиграли.

  • Зыбкое преимущество. Гол Пулишича подарил «Челси» надежду в полуфинальной схватке
  • Реакция спортивных СМИ на ничью «Реала» и «Челси» в Лиге чемпионов
  • 28/04/2021

    • Одно из поражений в данном отрезке было очень унизительным. Они на своей арене были разгромлены «Барселоной» со счетом 1:6, также потерпели фиаско от «Севильи» (0:1) и «Гранады» (0:1).

    Вне родных стен сан-себастьянцы в последнее время играли не очень удачно и одержали только три победы за 11 предыдущих матчей при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В первом круге «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Уэску» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка на «Уэска» — «Реал Сосьедад»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сосьедада» — 2.06, победа «Уэски» — 3.88, ничья — 3.68.

    Перед хозяевами маячит Сегунда, им ничего не остается, кроме как, цепляться за очки с любым соперником. Поэтому рискнем в данном поединке поставить на непроигрыш «Уэски».

    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Бегу — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Соболенко — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зверев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витебск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Луго — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Уэска» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 01.05.2021. Прогнозы на футбол. Зацепятся ли «оскенцы» за очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры