В субботу, 1 мая, в 33-м туре испанской Примеры «Уэска» на своем поле сразится с «Реал Сосьедад». Поединок начнется в 19:30 по мск. «Уэска» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

За пять туров до финиша Примеры «Уэска» с 27 очками идет в зоне вылета, на 18 месте, отставая всего лишь на три пункта от 16 безопасной позиции.

«Оскенцы» провали свои три последние игры первенства, проиграв во всех . Сперва в этой серии они уступили в родных стенах «Алавесу» (0:1) и «Атлетико» (0:2), а в минувшем туре были биты дома «Хетафе» (0:2).

Перед этим у «сине-гранатовых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой они обыграли дома 3:1 «Эльче» на выезде 2:0 «Леванте», а также сыграли вничью с «Осасуной» (0:0) на своем поле.

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В последних пяти домашних поединках Примеры «Уэска» в двух встречах праздновала виктории, столько же раз была повержена и одну встречу завершила мировым исходом.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» с 53 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Примеры, выше которого уже не поднимется, а конкуренты находятся совсем рядом.

В предыдущем поединке баски обыграли на выезде переиграли «Эйбар» со счетом 1:0, а ранее в родных стенах одолели «Сельту» (2:1), тем самым прервав на тот момент свою безвыигрышную серию из пяти поединков, где трижды проиграли.

Одно из поражений в данном отрезке было очень унизительным. Они на своей арене были разгромлены «Барселоной» со счетом 1:6, также потерпели фиаско от «Севильи» (0:1) и «Гранады» (0:1).

Вне родных стен сан-себастьянцы в последнее время играли не очень удачно и одержали только три победы за 11 предыдущих матчей при четырех ничьих и таком же количестве поражений.

В первом круге «Реал Сосьедад» на своем поле разгромил «Уэску» со счетом 4:1.

Прогноз и ставка на «Уэска» — «Реал Сосьедад»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сосьедада» — 2.06, победа «Уэски» — 3.88, ничья — 3.68.