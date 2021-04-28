«Спартак-2»
«Спартак-2» еще борется за спасение в ФНЛ. Сейчас команда занимает 15 место, опережая фактическую зону вылета на 8 очков.
На данный момент подопечные Евгения Бушманова разжились 43 очками. Причем основной проблемой команды остается ужасающая игра в обороне: пропущен уже 61 мяч в 37 матчах.
Минувший тур не принес команде турнирных очков. Молодые спартаковцы устроили взаимную голевую перестрелку с «Енисеем», но в итоге были биты (4:2).
«Спартак-2» лишь с воронежцами играет весьма успешно. Из пяти последних очных встреч в активе москвичей три победы при одном поражении.
«Факел»
«Факел» в минувшем туре потерял очки. Дома команда не сумела переиграть «Волгарь»: соперники обменялись забитыми мячами.
Сейчас воронежский клуб занимает 10 место в турнирной таблице. Вылет команде уже давно не угрожает, ведь мартовский спурт был уж очень убедительным.
Вот только у «Факела» вряд ли получится подняться выше 9 места. Группа лидеров оторвалась безнадежно, но, учитывая провальную осень, воронежцы должны радоваться и такому исходу.
Игру команда демонстрирует зрелую. К тому же раззабивался защитник Сергей Брызгалов, в активе которого уже 4 точных выстрела.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Спартак-2» — за 2.80
Хозяева еще не обеспечили себе выживание в ФНЛ, так что наверняка будут действовать активно.
«Факел» несколько сбавил обороты, но создать проблемы кризисной обороне москвичей воронежцам по силам.
Отнюдь небезгрешные спартаковские тылы и на сей раз наверняка быстро дадут сбой. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80