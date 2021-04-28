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    Молодые спартаковцы ошибутся быстро?

    «Спартак-2» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Факел»
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    Евгений Бушманов
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 39-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 14:00 мск. «Спартак-2» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» еще борется за спасение в ФНЛ. Сейчас команда занимает 15 место, опережая фактическую зону вылета на 8 очков.

    На данный момент подопечные Евгения Бушманова разжились 43 очками. Причем основной проблемой команды остается ужасающая игра в обороне: пропущен уже 61 мяч в 37 матчах.

    Минувший тур не принес команде турнирных очков. Молодые спартаковцы устроили взаимную голевую перестрелку с «Енисеем», но в итоге были биты (4:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Спартак-2» лишь с воронежцами играет весьма успешно. Из пяти последних очных встреч в активе москвичей три победы при одном поражении.

    «Факел»

    «Факел» в минувшем туре потерял очки. Дома команда не сумела переиграть «Волгарь»: соперники обменялись забитыми мячами.

    Сейчас воронежский клуб занимает 10 место в турнирной таблице. Вылет команде уже давно не угрожает, ведь мартовский спурт был уж очень убедительным.

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    • Вот только у «Факела» вряд ли получится подняться выше 9 места. Группа лидеров оторвалась безнадежно, но, учитывая провальную осень, воронежцы должны радоваться и такому исходу.

    Игру команда демонстрирует зрелую. К тому же раззабивался защитник Сергей Брызгалов, в активе которого уже 4 точных выстрела.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Спартак-2» — за 2.80

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    Хозяева еще не обеспечили себе выживание в ФНЛ, так что наверняка будут действовать активно.

    «Факел» несколько сбавил обороты, но создать проблемы кризисной обороне москвичей воронежцам по силам.

    Отнюдь небезгрешные спартаковские тылы и на сей раз наверняка быстро дадут сбой. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80

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