В субботу, 24 апреля, в рамках 44-го тура первого английского дивизиона «Борнмут» на своем поле примет «Брентфорд». Начало игры — в 14:30 по мск. «Борнмут» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» в текущий момент находится в зоне плей-офф, где наверняка и финиширует. Коллектив только теоретически сможет подняться на вторую строку, но ниже шестой уже точно не опустится.

После того, как «вишни» в середине марта проиграли на своем поле «Барнсли» (2:3), затем они выиграли семь встреч чемпионата подряд, пропусти в этих поединках пять голов и никогда более одного за матч.

В минувшем туре команда на выезде разгромила «Миллулолл» со счетом 4:1, а игровым днем ранее она переиграла «Норвич» (3:1), уже добывший путевку в АПЛ.

Все прогнозы на футбол

За последние пять домашних встреч в рамках Чемпионашипа «Борнмут» добыл четыре виктории и одну встречу проиграл, только в двух случаях оставив свои ворота на замке.

«Брентфорд»

«Брентфорд» за последние два месяца проиграл только раз, уступив еще в начале марта в гостях «Норвичу» (0:1), который уже поднялся в элитный дивизион. После того «пчелы» провели еще восемь встреч в рамках первенства, где одержали две виктории и шесть раз делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре они расписали домашнюю мировую с «Кардиффом» (1:1), а матчем ранее они сыграли вничью с «Миллуоллом» (0:0), закончив на тот момент третью игру без пропущенных мячей.

В турнирной таблице Чемпионшипа клуб из Лондона с 75 набранными очками идет на четвертой позиции, значительно отставая от прямого повышения в классе, но в тоже время почти застолбив себе место в зоне плей-офф.

На выезде коллектив не проигрывает на протяжении последних четырех встреч, дважды выиграв при двух ничьих, а перед этим у него была серия из трех фиаско подряд.

В первом круге «Брентфорд» на своем поле переиграл «Борнмут» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Борнмут» — «Брентфорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Борнмута» предлагают — 2.46.

На викторию «Брентфорда» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.44.

Обе команды уже почти решили свою задачу в регулярке, поэтому они наверняка сыграют в свое удовольствие, забив друг другу. Наша ставка — обе забьют: да.