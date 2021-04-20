Во вторник, 20 апреля, в поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в домашнем матче сыграет с «Байером». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» на прошлой неделе победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.

Еще после первого неудачного матча с чемпионом Франции команда, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге, в которой поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.

Тем не менее, в прошлом туре мюнхенцы одержали знаковую победу на выезде над «Вольфсбургом» (3:2), который занимает третью строчку.

Все прогнозы на Бундеслигу

Отрыв от «РБ Лейпцига», который идет на второй строчке, составляет семь очков. Грядущий соперник проигрывает лидеру 21 балл.

«Байер»

«Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет всего два очка.

Вот только атакуют «Фармацевты» слабовато — 48 мячей в 29 поединках. Зато оборона действует монолитно, дав сбой лишь 32 раза.

Позапрошлый тур «Леверкузену» не особо удался. В выездной встрече с «Хоффенхаймом» счет так и не был открыт (0:0).

Тем не менее, в предыдущем матче коллектив разгромил на своем поле «Кельн». Поскольку до четвертого «Айнтрахта» теперь отставание шесть пунктов, попасть в Лигу чемпионов также еще реально.

Прогноз и ставка на «Бавария» — «Байер»

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,25.