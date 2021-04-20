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    Увеличит ли «Бавария» отрыв от «Лейпцига»?

    «Бавария» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Германии, 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Байер»
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    «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге
    Во вторник, 20 апреля, в поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в домашнем матче сыграет с «Байером». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по мск. «Бавария» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Апреля 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 21:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.42
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  • 4.90
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» на прошлой неделе победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.

    Еще после первого неудачного матча с чемпионом Франции команда, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге, в которой поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.

    Тем не менее, в прошлом туре мюнхенцы одержали знаковую победу на выезде над «Вольфсбургом» (3:2), который занимает третью строчку.

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    Отрыв от «РБ Лейпцига», который идет на второй строчке, составляет семь очков. Грядущий соперник проигрывает лидеру 21 балл.

    «Байер»

    «Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет всего два очка.

    Вот только атакуют «Фармацевты» слабовато — 48 мячей в 29 поединках. Зато оборона действует монолитно, дав сбой лишь 32 раза.

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    • Позапрошлый тур «Леверкузену» не особо удался. В выездной встрече с «Хоффенхаймом» счет так и не был открыт (0:0).

    Тем не менее, в предыдущем матче коллектив разгромил на своем поле «Кельн». Поскольку до четвертого «Айнтрахта» теперь отставание шесть пунктов, попасть в Лигу чемпионов также еще реально.

    Прогноз и ставка на «Бавария» — «Байер»

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,25.

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