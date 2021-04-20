«Бавария»
«Бавария» на прошлой неделе победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.
Еще после первого неудачного матча с чемпионом Франции команда, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге, в которой поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.
Тем не менее, в прошлом туре мюнхенцы одержали знаковую победу на выезде над «Вольфсбургом» (3:2), который занимает третью строчку.
Отрыв от «РБ Лейпцига», который идет на второй строчке, составляет семь очков. Грядущий соперник проигрывает лидеру 21 балл.
«Байер»
«Байер» имеет все шансы оказаться в первой пятерке по итогам чемпионата. Отставание от идущей на искомой позиции дортмундской «Боруссии» составляет всего два очка.
Вот только атакуют «Фармацевты» слабовато — 48 мячей в 29 поединках. Зато оборона действует монолитно, дав сбой лишь 32 раза.
Позапрошлый тур «Леверкузену» не особо удался. В выездной встрече с «Хоффенхаймом» счет так и не был открыт (0:0).
Тем не менее, в предыдущем матче коллектив разгромил на своем поле «Кельн». Поскольку до четвертого «Айнтрахта» теперь отставание шесть пунктов, попасть в Лигу чемпионов также еще реально.
Прогноз и ставка на «Бавария» — «Байер»
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,25.