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    «Брест» прервет невероятную серию «Ланса»?

    «Брест» — «Ланс». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Франции 18 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ланс»
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    Беспроигрышная серия «Ланса» насчитывает уже 11 матчей
    «Брест» сыграет на своем поле против «Ланса» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 16:00 мск. «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Брест»

    «Брест» находится на 16-м месте после 32-х сыгранных матчей. Отрыв от зоны вылета составляет лишь четыре очка, а это значит, что хозяев ждет очень нервная концовка сезона.

    Безвыигрышная серия команды Оливье Далль’Ольо составляет четыре матча. В трех предыдущих турах «Брест» не смог выиграть у «Анже» (0:0), «Лорьяна» (0:1) и «Нима» (1:1).

    Последний раз «Брест» побеждал еще в начале марта, когда обыграл на своем поле «Дижон».

    «Брест» в пяти последних матчах на своем поле потерпел только одно поражение.

    «Ланс»

    Тем временем «Ланс» по-прежнему занимает в таблице Лиги 1 пятое место и остается одним из главных претендентов на прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Для чемпиона Франции сезона-1997/1998 это станет большим достижением. Тем более с учетом того, что клуб только в прошлом году вернулся в элитный дивизион.

    Беспроигрышная серия «Ланса» насчитывает уже 11 матчей — пять побед и шесть ничьих.

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    В прошлом туре «Ланс» разгромил «Лорьян», а за неделю до этого отобрал очки у «Лиона».
    «Ланс» забил 12 мячей в последних пяти матчах.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, шансы команд на победу в этом матче равны. На «Брест» можно поставить за 2.72, ничью предлагают за 3.28, а победу «Ланса» — за 2.66.

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    Команды находятся на очень большом расстоянии друг от друга в таблице, но с коэффициентами в данном случае, пожалуй, можно согласиться. Для французского чемпионата это вполне нормальная история, здесь в большинстве матчей не бывает явных фаворитов и аутсайдеров.

    Тем более «Брест» регулярно набирает очки на своем поле. А «Ланс», хоть и редко уступает, очень часто играет вничью.

    В общем, наша ставка — победа «Бреста» или ничья + тотал матча меньше 3,5 за 2.15.

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