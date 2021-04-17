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    Зацепятся ли омичи за очки?

    17 апреля в Омске на стадионе «Красная звезда» местный «Иртыш» сыграет с «Балтикой» в 37-м туре первенства первой российской лиги. Начало игры — в 14:00 по мск.

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на 17 апреля в Омске на стадионе «Красная звезда» местный «Иртыш» сыграет с «Балтикой» в 37-м туре первенства первой российской лиги
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    «Иртыш» Омск
    17 апреля в Омске на стадионе «Красная звезда» местный «Иртыш» сыграет с «Балтикой» в 37-м туре первенства первой российской лиги: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Апреля 2021 года
    Иртыш Омск
  • Омск
    •  Иртыш Омск 14:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.73
  • Ставка!
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    «Иртыш» Омск

    «Иртыш» с 35 очками находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице ФНЛ. От 16 безопасной строки его отделяет пять пунктов.

    В десяти поединках после зимнего перерыва коллектив из Омска добился всего лишь одной виктории, еще два раза он сыграл вничью и семь раз уходил с поля поверженным.

    К данному матчу коллектив подходит после гостевого поражения от второй команды «Краснодара» со счетом 0:2, а туром ранее он добился выездной ничьей с «Акроном» (1:1). Отметим, что омский клуб в текущем году забил лишь пять голов, и ни разу больше одного за игру.

    Прогнозы на ФНЛ

    18 из 35 общих баллов «Иртыш» заработал на своей территории, победив в пяти случаях, трижды сыграв вничью и потерпев десять поражений, разница забитых и пропущенных — 11:25.

    «Балтика»

    «Балтика» начала весеннюю часть чемпионата пятью победами подряд, при этом она не пропустила ни одного мяча в свои ворота в этот период, но затем сбавила обороты.

    Так в последующих пяти турах коллектив из Калининграда неизменно чередовал домашние поражения с гостевыми викториями. Одолел по 2:1 «Енисей» и «Чертаново». Неудачи состоялись с «Нижним Новгородом» и «Оренбургом» (по 1:2), а также с «Томью» (0:1) в минувшем игровом дне.

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  • 12/04/2021

    • С 61 набранным баллом после 35 сыгранных матчей «балтийцы» расположились на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии пяти пунктов от зоны плей-офф.

    35 из 61 пункта «Балтика» заработала вне родных стен, выиграв десять матчей, пять раз сыграв вничью и потерпев четыре фиаско, разница мячей — 23:18.

    Игра первого круга принесла домашнюю победу «Балтики» над «Иртышом» — 3:2.

    Прогноз и ставка на «Иртыш» Омск — «Балтика»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Балтики» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Иртыша» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.20.

    «Балтийцы» уже практически лишились шансов побороться за попадание в плей-офф, а омичи бросят все силы на сохранение прописки. Прогнозируем, что хозяева не уступят в данной игре.

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