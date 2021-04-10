В Бильбао на стадионе «Сан Мамес» местный «Атлетик» сыграет с «Алавесом» в рамках 30-го тура Примеры. Матч состоится 10 апреля и начнется в 17:15 по мск. «Атлетик» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

По итогам 29 туров «Атлетик» делит с «Гранадой» девятое место в турнирной таблице Примеры. У них на счету по 36 очков и отставание в десять пунктов от шестой еврокубковой позиции.

Сейчас у басков в рамках чемпионата Испании 4-матчевая безвыигрышная серия, где они потерпели два поражения и два раза делили очки со своими оппонентами.

В минувшем туре первенства «красно-белые» расписали гостевую мировую с «Реал Сосьедадом» (1:1), а несколькими днями ранее они уступили этой же команде в финале Кубка страны-2019/20, проиграв со счетом 0:1.

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В родных стенах «Атлетик» в текущем розыгрыше Примеры добыл 24 очка из 36 общих. Он выиграл семь встреч, три раза играл вничью и четыре разу терпел фиаско, разница мячей — 23:13.

«Алавес»

С 23 зачетными пунктами «Алевес» замыкает турнирную таблицу испанского чемпионата. Правда, отставание от безопасной строки составляет всего лишь три балла.

У «славных» в данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры, в которой они только одну встречу свели вничью и шесть раз уходили с поля поверженными.

В своей последней проведенной игре они уступили на своей территории «Сельте» со счетом 1:3, а туром ранее потерпели минимальное фиаско на выезде от мадридского «Атлетико» — 0:1.

Только девять из 23 очков «Алавес» в текущей Примере добыл на выезде, победив только в двух встречах, трижды расписав мировые и проиграв девять раз, разница мячей — 12:27.

В первом круге «Алавес» дома взял верх над «Атлетиком» (1:0), а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2.

Прогноз и ставка на «Атлетик» — «Алавес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.97.

На викторию «Алавеса» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.35.

Вполне возможно, что из-за плотного графика у басков может не хватить сил выиграть у аутсайдера. Поэтому ставим в этой игре с Х на гостей.