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    Оторвется ли «Интер» от «Милана» на 11 очков?

    «Интер» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, матч Серии А, 7 апреля 2021 года

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    «Интер» на восемь очков опережает «Милан»
    В рамках 28-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграет на своем поле с «Сассуоло». Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:45 мск. «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 19:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.50
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  • 8.50
  • Ставка!
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    «Интер»

    Миланцы выигрывают семь матчей подряд, начав серию с выездной победы над «Лацио» (3:1), за которой последовал гостевой успех в дерби с «Миланом» (3:0).

    Затем «Интер» крупно обыграл дома «Дженоа» (3:0) и на выезде справился с «Пармой» (2:1) благодаря дублю Санчеса, которому ассистировал Лукаку.

    В последних матчах «Интер» дома одолел «Аталанту» (1:0), а затем одержал выездные победы над «Торино» (2:1) и «Болоньей» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После 29 туров «Интер» с 68 очками лидирует в Серии А, на восемь баллов опережая «Милан». Разница мячей 66-26, Ромелу Лукаку забил 20 голов, еще 14 у Лаутаро Мартинеса.

    «Сассуоло»

    Еще недавно у «Сассуоло» была серия без побед, которая насчитывала уже 3 поединка. «Черно-зеленые» по ходу этих матчей не смогли победить в 4 из 5 матчей чемпионата и в итоге потеряли несколько позиций.

    После выигрыша 14 февраля над «Кротоне» (2:1) у команды было две ничьи — с «Болоньей» (1:1) и «Наполи» (3:3). 6 марта «Сассуоло» потерпел поражение от «Удинезе» 0:2.

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    • Затем в чемпионате Италии коллектив переиграл на своем поле «Верону» (3:2). В позапрошлом — проиграл в гостях «Торино» (2:3), в прошлом — сыграл вничью дома с «Ромой» (2:2).

    Таким образом, по итогам 29 туров клуб занимает девятое место с отставанием в 12 очков от зоны еврокубков. Он одержал 10 побед, 10 ничьих и 8 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,62.

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