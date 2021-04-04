ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» примет «Эйбар», «Атлетико» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Вальядолида» Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом» Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
  • 22:11
    • ЦСКА уверенно победил «Химки» в Евролиге
  • 21:50
    • ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада
  • 20:40
    • Верратти снова заразился коронавирусом и не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
  • 18:51
    • ЦСКА заявил Ивицу Олича
  • 17:25
    • Дибала, Маккенни и Артур отстранены от матчей
  • 16:42
    • «Реал» готов устроить распродажу игроков, чтобы купить Мбаппе или Холанна
  • 15:21
    • Азар вернулся в общую группу «Реала»
    Все новости спорта

    Определят ли «Штутгарт» и «Вердер» сильнейшего?

    «Штутгарт» — «Вердер». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 4 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Вердер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Вердер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Штутгарта»
    В воскресенье, 4 апреля, «Штутгарт» на своем поле примет «Вердер» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. «Штутгарт» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Апреля 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Вердер Вердер
  • Бремен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
    •

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 36 очков.

    «Швабы» одержали девять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 26 турах.

    Команда Пеллегрино Матараццо в марте разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1), обыграла «Хоффенхайм» (2:0) и уступила «Баварии» (0:4).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После травм у «Штутгарта» восстанавливаются Хамади Аль-Гаддиуи, Силас Вамангитука, Николас Иван Гонсалес, Орель Мангаля, Клинтон Мола и Лилиан Эглофф.

    «Вердер»

    «Вердер» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 30 баллами.

    На счету «музыкантов» семь побед, девять ничьих и десять поражений в 26 сыгранных турах.

  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
  • В отборе на мировое первенство сыграны три первых тура
  • 01/04/2021

    • В прошлом месяце подопечные Флориана Кофельдта выиграли у «Арминии» (2:0), поделили очки с «Кельном» (1:1), а также проиграли «Баварии» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2).

    Среди травмированных у «Вердера» значатся Милош Велькович, Илиян Груев, Лука Плогманн и Михаэль Цеттерер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Штутгарта» — 1.95, победа «Вердера» — 4.00, ничья — 3.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Нам же кажется, что силы команд примерно равны, особенно с учетом того, что «швабы» потеряли некоторых ключевых игроков.

    Обращает на себя внимание тот факт, что и «Штутгарт», и «Вердер» в этом сезоне часто довольствуются ничьими, поэтому мы не удивимся, если в очной встрече они поделят очки. Наш прогноз и ставка — «ничья».

    Также попробует взять «тотал меньше 2,5» за 2.05. На правах хозяев футболисты «Штутгарта» должны больше атаковать, но у «Вердера» не настолько слабая оборона, чтобы пропустить много мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч БАТЭ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.205
  • Прогноз на матч Челси — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лацио — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.12
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021     Словакия — Россия
  • Помутнение в Трнаве. Россия пропустила два нелепых гола и потеряла лидерство в группе
    • 02:22 31/03/2021     Серж Гнабри
  • Квалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов
    • 21:07 01/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Штутгарт» — «Вердер» 04.04.2021 в 16:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры