В воскресенье, 4 апреля, «Штутгарт» на своем поле примет «Вердер» в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. «Штутгарт» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея на своем счету 36 очков.

«Швабы» одержали девять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений в 26 турах.

Команда Пеллегрино Матараццо в марте разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1), обыграла «Хоффенхайм» (2:0) и уступила «Баварии» (0:4).

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После травм у «Штутгарта» восстанавливаются Хамади Аль-Гаддиуи, Силас Вамангитука, Николас Иван Гонсалес, Орель Мангаля, Клинтон Мола и Лилиан Эглофф.

«Вердер»

«Вердер» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 30 баллами.

На счету «музыкантов» семь побед, девять ничьих и десять поражений в 26 сыгранных турах.

В прошлом месяце подопечные Флориана Кофельдта выиграли у «Арминии» (2:0), поделили очки с «Кельном» (1:1), а также проиграли «Баварии» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2).

Среди травмированных у «Вердера» значатся Милош Велькович, Илиян Груев, Лука Плогманн и Михаэль Цеттерер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Штутгарта» — 1.95, победа «Вердера» — 4.00, ничья — 3.70.

Нам же кажется, что силы команд примерно равны, особенно с учетом того, что «швабы» потеряли некоторых ключевых игроков.

Обращает на себя внимание тот факт, что и «Штутгарт», и «Вердер» в этом сезоне часто довольствуются ничьими, поэтому мы не удивимся, если в очной встрече они поделят очки. Наш прогноз и ставка — «ничья».

Также попробует взять «тотал меньше 2,5» за 2.05. На правах хозяев футболисты «Штутгарта» должны больше атаковать, но у «Вердера» не настолько слабая оборона, чтобы пропустить много мячей.