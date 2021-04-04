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    Команды забьют как минимум по разу?

    «Лас-Пальмас» — «Мальорка». Прогноз и ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Испании, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Мальорка»
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    «Лас-Пальмас»
    В воскресенье, 4 апреля, в поединке 33-го тура испанской Сегунды «Лас-Пальмас» на своей арене сразится с «Мальоркой». Начало игры — в 21:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Апреля 2021 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 21:30 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2.95
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» с 43 набранными очками разместился на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды. Коллектив на семь пунктов отстает от зоны плей-офф.

    Островитяне в отрезке последних семи встреч первенства потерпели два фиаско, столько же игр завершили мировыми исходами и вышли победителями из трех поединков.

    Одна из викторий состоялась в минувшем туре, где «желто-синие» на своей территории разгромили «Луго» со счетом 6:1, а перед этим они сыграли в гостях 1:1 с «Тенерифе» и уступили 1:2 дома «Жироне».

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    Игры на своей арене принесли «Лас-Пальмасу» 30 баллов из 43. Он выиграл девять матчей, три раза сыграл вничью и четыре раза уходил с поля ни с чем, разница мячей — 27:17.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 64 набранными баллами делит в турнирной таблице Сегунды первые две строки с «Эспаньолом», оторвавшись от третьей «Альмерии» на четыре очка.

    Островитяне в своей последней сыгранной игре с минимальным счетом 1:0 на своей территории справились с «Леганесом» (1:0), тем самым прервав свою 3-матчевую серию без побед.

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    • В этот неудачный период «киноварные» расписали домашнюю мировую с «Овьедо» (0:0), а также проиграли на выезде хихонскому «Спотингу» (0:2) и «Фуэнлабрадое» (1:4). Перед этим они одержали шесть викторий и раз проиграли.

    В гостях «Мальорка» в этом розыгрыше Сегунды потерпела два поражения, девять поединков она выиграла и четыре раза сыграла вничью, забила 16 мячей, а пропустила десять голов.

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    В первом круге «Мальорка» на своем поле уступила «Лас-Пальмасу» со счетом 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальорки» — 2.26, победа «Лас-Пальмаса» — 3.70, ничья — 2.97.

    В пяти последних матчах с участием «желто-синих» забивали обе команды, а «киноварные» за последние свои семь игр забивали в пяти из них. Ожидаем, что и сейчас отличится смогут и хозяева, и гости. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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