«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:30 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» проводит довольно противоречивый сезон. После ярких взлетов в виде приснопамятной виктории над «Ливерпулем», о стабильности приходилось лишь мечтать.

Нынешнее 10 место вполне резонно показывает силу команды. Бирмингемцы забили 39 мячей, пропустив в свои ворота только 30.

Минувший тур для «вилланов» получился неудачным. Дома команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Все прогнозы на АПЛ

С «Фулхэмом» у бирмингемцев в последние годы весьма сложные взаимоотношения. Из пяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла лишь в двух при трех поражениях.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в нынешнем сезоне выступает неудачно. Нынешнее 18 место является вылетающим, хотя поначалу возвращение в Чемпионшип считалось делом почти решенным.

Но в какой-то момент игра команды засияла новыми красками, и «дачники» теперь вполне способны уцелеть. Отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь 2 пункта.

«Фулхэм» в минувшем туре имел все шансы улучшить свое турнирное положение. Между тем, команда дома уступила «Лидсу» (1:2).

Причем незадолго до того «Фулхэм» умудрился минимально обыграть «Ливерпуль» на выезде. Пора бы говорить свое веское слово Александару Митровичу!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.31, на ничью за 3.30, а на «Фулхэм» — за 3.30

В матче первого круга «вилланы» на выезде разнесли оппонента в щепки (0:3).

«Фулхэм» крайне мало забивает (23 гола), но все еще надеется сохранить прописку в АПЛ.

Матчи этих соперников не столь часто обходятся без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.90