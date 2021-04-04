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    «Вилланы» с «дачниками» устроят голевой обмен?

    «Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, АПЛ, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Фулхэм»
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    Скотт Паркер
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:30 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Апреля 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» проводит довольно противоречивый сезон. После ярких взлетов в виде приснопамятной виктории над «Ливерпулем», о стабильности приходилось лишь мечтать.

    Нынешнее 10 место вполне резонно показывает силу команды. Бирмингемцы забили 39 мячей, пропустив в свои ворота только 30.

    Минувший тур для «вилланов» получился неудачным. Дома команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

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    С «Фулхэмом» у бирмингемцев в последние годы весьма сложные взаимоотношения. Из пяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла лишь в двух при трех поражениях.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в нынешнем сезоне выступает неудачно. Нынешнее 18 место является вылетающим, хотя поначалу возвращение в Чемпионшип считалось делом почти решенным.

    Но в какой-то момент игра команды засияла новыми красками, и «дачники» теперь вполне способны уцелеть. Отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь 2 пункта.

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  • 31/03/2021

    • «Фулхэм» в минувшем туре имел все шансы улучшить свое турнирное положение. Между тем, команда дома уступила «Лидсу» (1:2).

    Причем незадолго до того «Фулхэм» умудрился минимально обыграть «Ливерпуль» на выезде. Пора бы говорить свое веское слово Александару Митровичу!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.31, на ничью за 3.30, а на «Фулхэм» — за 3.30

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    В матче первого круга «вилланы» на выезде разнесли оппонента в щепки (0:3).

    «Фулхэм» крайне мало забивает (23 гола), но все еще надеется сохранить прописку в АПЛ.

    Матчи этих соперников не столь часто обходятся без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.90

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