«Астон Вилла»
«Астон Вилла» проводит довольно противоречивый сезон. После ярких взлетов в виде приснопамятной виктории над «Ливерпулем», о стабильности приходилось лишь мечтать.
Нынешнее 10 место вполне резонно показывает силу команды. Бирмингемцы забили 39 мячей, пропустив в свои ворота только 30.
Минувший тур для «вилланов» получился неудачным. Дома команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:2.
С «Фулхэмом» у бирмингемцев в последние годы весьма сложные взаимоотношения. Из пяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла лишь в двух при трех поражениях.
«Фулхэм»
«Фулхэм» в нынешнем сезоне выступает неудачно. Нынешнее 18 место является вылетающим, хотя поначалу возвращение в Чемпионшип считалось делом почти решенным.
Но в какой-то момент игра команды засияла новыми красками, и «дачники» теперь вполне способны уцелеть. Отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь 2 пункта.
«Фулхэм» в минувшем туре имел все шансы улучшить свое турнирное положение. Между тем, команда дома уступила «Лидсу» (1:2).
Причем незадолго до того «Фулхэм» умудрился минимально обыграть «Ливерпуль» на выезде. Пора бы говорить свое веское слово Александару Митровичу!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астон Виллу» за 2.31, на ничью за 3.30, а на «Фулхэм» — за 3.30
В матче первого круга «вилланы» на выезде разнесли оппонента в щепки (0:3).
«Фулхэм» крайне мало забивает (23 гола), но все еще надеется сохранить прописку в АПЛ.
Матчи этих соперников не столь часто обходятся без забитых мячей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.90