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    В Гродно будет быстрый гол?

    «Неман» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Динамо» Брест
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    Сергей Ковальчук
    «Неман» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:30 мск. «Неман» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Апреля 2021 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 17:30 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Неман»

    Гродненцы начали чемпионат явно не лучшим образом. В двух стартовых турах команда разжилась лишь двумя очками.

    Дома «Неман» расписал сухой паритет с «Витебском». После того команда привезла один балл из Слуцка (1:1).

    С брестчанами «Неман» играет не слишком успешно. В 5 последних очных поединках гродненцы добыли лишь одну викторию при трех поражениях.

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    В минувшем сезоне матчи между этими соперниками получились боевыми. Соперники обменялись победами — 1:0 (в пользу гродненцев) и 3:1.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест зимой практически переформатировался. Кадровое обновление вышло всеобъемлющим, да и задачи скорректированы.

    А вот, вопреки прогнозам, новый чемпионат динамовцы начали уверенно. На выезде команда разнесла «Спутник» (0:4), после чего поделила очки с БАТЭ (0:0).

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  • 29/03/2021

    • «Динамо» Брест — темная лошадка нынешнего чемпионата. Вроде бы, амбициозных целей перед командой не поставлено. Но кто сказал, что честолюбивые брестчане не попытаются подняться как можно выше?!

    Месяц назад эти же соперники мерялись силами в контрольном поединке. Он завершился боевой ничьей (3:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.25, на ничью за 3.45, а на «Неман» — за 3.15

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    Гродненцы пока не проигрывают, но пора бы улучшать статистику в атаке.

    «Динамо» Брест прекрасно начало чемпионат, и в этом поединке наверняка будет активно атаковать.

    Матчи между этими соперниками традиционно проходят с обилием голевых моментов. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.83

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