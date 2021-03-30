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    Как Словения отреагирует на поражение от России?

    Кипр — Словенияя. Прогноз (к. 3.40) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Словенияя
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    Словения проиграла в прошлом туре России
    В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Кипра примет сборную Словении. Матч пройдет на стадионе «Левкосия» в Никосии. Начало — в 20:00 мск. Кипр — Словенияя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кипр

    Кипр стартовала в квалификации матчем со Словакией (0:0). Во втором поединке отбора на мундиаль-2022 островитяне проиграли на выезде Хорватии (0:1).

    По итогам двух туров коллектив занимает предпоследнее, пятое место с одним баллом. Столько же — у последней Мальты.

    Правда, киприотов уже давно никто не считают арьергадистами европейского футбола. Команда крепко стоит на ногах, что уже демонстрировала неоднократно, обыгрывая заведомо сильнейших соперников.

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    Не сладилось у сборной островного государства и в Лиге наций. Кипр занял последнее место в своем квартете, и законно вылетел в низший класс.

    Словения

    Тем временем Словения в первом туре выиграла на своем поле у сборной Хорватии — 1:0. Во втором — она уступила в гостях России — 1:2

    Итог первого матча — конечно же, сенсация. Топовый состав хорватской команды так и не смог хотя бы отыграться.

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    • Невероятный матч провел голкипер словенцев Ян Облак, но остальные тоже оставили очень хорошее впечатление. В следующей игре они уже не смогла добыть даже ничью.

    Минувшей осенью Словения поднялась во второй по силе дивизион Лиги наций. Команда Матьяжа Кека заняла первое место в группе с Грецией, Косово и Молдовой.

    Наши прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — Словения выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,40.

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    Прогноз и ставка на матч Кипр — Словенияя 30.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.40.
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