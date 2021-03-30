Кипр
Кипр стартовала в квалификации матчем со Словакией (0:0). Во втором поединке отбора на мундиаль-2022 островитяне проиграли на выезде Хорватии (0:1).
По итогам двух туров коллектив занимает предпоследнее, пятое место с одним баллом. Столько же — у последней Мальты.
Правда, киприотов уже давно никто не считают арьергадистами европейского футбола. Команда крепко стоит на ногах, что уже демонстрировала неоднократно, обыгрывая заведомо сильнейших соперников.
Не сладилось у сборной островного государства и в Лиге наций. Кипр занял последнее место в своем квартете, и законно вылетел в низший класс.
Словения
Тем временем Словения в первом туре выиграла на своем поле у сборной Хорватии — 1:0. Во втором — она уступила в гостях России — 1:2
Итог первого матча — конечно же, сенсация. Топовый состав хорватской команды так и не смог хотя бы отыграться.
Невероятный матч провел голкипер словенцев Ян Облак, но остальные тоже оставили очень хорошее впечатление. В следующей игре они уже не смогла добыть даже ничью.
Минувшей осенью Словения поднялась во второй по силе дивизион Лиги наций. Команда Матьяжа Кека заняла первое место в группе с Грецией, Косово и Молдовой.
Наши прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — Словения выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,40.