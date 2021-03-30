В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Кипра примет сборную Словении. Матч пройдет на стадионе «Левкосия» в Никосии. Начало — в 20:00 мск. Кипр — Словенияя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр

Кипр стартовала в квалификации матчем со Словакией (0:0). Во втором поединке отбора на мундиаль-2022 островитяне проиграли на выезде Хорватии (0:1).

По итогам двух туров коллектив занимает предпоследнее, пятое место с одним баллом. Столько же — у последней Мальты.

Правда, киприотов уже давно никто не считают арьергадистами европейского футбола. Команда крепко стоит на ногах, что уже демонстрировала неоднократно, обыгрывая заведомо сильнейших соперников.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Не сладилось у сборной островного государства и в Лиге наций. Кипр занял последнее место в своем квартете, и законно вылетел в низший класс.

Словения

Тем временем Словения в первом туре выиграла на своем поле у сборной Хорватии — 1:0. Во втором — она уступила в гостях России — 1:2

Итог первого матча — конечно же, сенсация. Топовый состав хорватской команды так и не смог хотя бы отыграться.

Невероятный матч провел голкипер словенцев Ян Облак, но остальные тоже оставили очень хорошее впечатление. В следующей игре они уже не смогла добыть даже ничью.

Минувшей осенью Словения поднялась во второй по силе дивизион Лиги наций. Команда Матьяжа Кека заняла первое место в группе с Грецией, Косово и Молдовой.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — Словения выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,40.