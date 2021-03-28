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    Дальневосточники вновь будут миролюбивыми?

    «Чайка» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

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    Футболист «СКА-Хабаровск»
    В воскресенье, 28 марта, «Чайка» на своем поле сыграет со «СКА-Хабаровск» в 33-м туре первенства первой российской лиги. Игра начнется в 15:00 по мск. «Чайка» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
    Чайка
  • Песчанокопское
    •  Чайка 15:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
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    «Чайка»

    После 32-х сыгранных туров «Чайка» с 43 набранными баллами разместилась на 13 месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись на десять пунктов от зоны вылета.

    Начал весеннюю часть клуб из Песчанокопское с двух викторий подряд, забив в них семь голов при двух пропущенных. Затем он выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграл.

    В этот период оба фиаско были домашними по 0:1 от «Балтики» и «Акрона». В минувшем игровом дне коллектив смог минимально переиграть в Москве местный «Велес» (1:0), прервав т.с. серию без викторий.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своем поле «Чайка» в текущем первенства набрала меньше очков, чем на выезде (17 из 43). Коллектив добился пяти выигрышей, дважды сыграл вничью и восемь раз уступал, разница мячей — 16:22.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» с 47 зачетными пунктами находится на девятой позиции в турнирной таблице ФНЛ, но значительно отстает от зоны плей-офф.

    Дальневосточники после зимнего перерыва потерпели лишь одно фиаско. В середине этого месяца проиграв в Калининграде «Балтике» со счетом 0:1. Также в этот период они четыре раза сыграли вничью.

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    • Две мировые они свели со счетом 0:0, а еще две — по 1:1. В своей последней проведенной встрече «армейцы» на своей территории смогли разгромить второй состав московского «Спартака» (3:0), т.с. одержав первую викторию в весенней части чемпионата.

    На выезде «СКА-Хабаровск» набрал только 18 очков из 47 общих. Коллектив добился пяти викторий, трижды сыграл вничью и восемь раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 20:24.

    В первом круге эти клубы сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды побеждали дальневосточники — 3:2 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чайки» предлагают — 2.26.

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    На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

    Большую часть своих матчей хабаровчане после зимы завершили мировыми исходами. Не исключено, что и данный поединок не выявит победителя. Наш прогноз и ставка — ничья.

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