«Чайка»
После 32-х сыгранных туров «Чайка» с 43 набранными баллами разместилась на 13 месте в турнирной таблице ФНЛ, оторвавшись на десять пунктов от зоны вылета.
Начал весеннюю часть клуб из Песчанокопское с двух викторий подряд, забив в них семь голов при двух пропущенных. Затем он выдал 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды проиграл.
В этот период оба фиаско были домашними по 0:1 от «Балтики» и «Акрона». В минувшем игровом дне коллектив смог минимально переиграть в Москве местный «Велес» (1:0), прервав т.с. серию без викторий.
На своем поле «Чайка» в текущем первенства набрала меньше очков, чем на выезде (17 из 43). Коллектив добился пяти выигрышей, дважды сыграл вничью и восемь раз уступал, разница мячей — 16:22.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» с 47 зачетными пунктами находится на девятой позиции в турнирной таблице ФНЛ, но значительно отстает от зоны плей-офф.
Дальневосточники после зимнего перерыва потерпели лишь одно фиаско. В середине этого месяца проиграв в Калининграде «Балтике» со счетом 0:1. Также в этот период они четыре раза сыграли вничью.
Две мировые они свели со счетом 0:0, а еще две — по 1:1. В своей последней проведенной встрече «армейцы» на своей территории смогли разгромить второй состав московского «Спартака» (3:0), т.с. одержав первую викторию в весенней части чемпионата.
На выезде «СКА-Хабаровск» набрал только 18 очков из 47 общих. Коллектив добился пяти викторий, трижды сыграл вничью и восемь раз был повержен, разница забитых и пропущенных — 20:24.
В первом круге эти клубы сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне дважды побеждали дальневосточники — 3:2 и 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Чайки» предлагают — 2.26.
На викторию «СКА-Хабаровск» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.
Большую часть своих матчей хабаровчане после зимы завершили мировыми исходами. Не исключено, что и данный поединок не выявит победителя. Наш прогноз и ставка — ничья.