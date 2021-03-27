В субботу, 27 марта, молодежная сборная Германии сыграет со сверстниками из Нидерландов в матче второго тура группового этапа Евро-2021. Встреча группы A, которая пройдет в венгерском Секешфехерваре, начнется в 23:00 по московскому времени. Германия U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия U21

Сборная Германии стартовала на Евро-2021 с победы над Венгрией (3:0), в воротах которой расписались Лукас Нмеча и Ридле Баку, оформивший дубль.

Команда Штефана Кунца отобралась на континентальное первенство без особых проблем, выиграв группу 9.

Немцы в восьми сыгранных турах набрали 18 очков, опередив Бельгию, Боснию и Герцеговину, Уэльс и Молдавию.

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Интересно, что Германия проиграла в обоих матчах с Бельгией (2:3 и 1:4), зато в остальных поединках была безупречна.

Нидерланды U21

Сборная Нидерландов в первом туре группового этапа разошлась миром с Румынией (1:1). У «оранжевых» с передачи Джастина Клюйверта отличился Перр Схюрс.

Подопечные Эрвина ван де Лои в рамках отбора на турнир заняли первое место в группе 7, где играли против Португалии, Норвегии, Белоруссии, Кипра и Гибралтара.

Примечательно, что Нидерланды и Португалия набрали по 27 очков, но выше оказались «оранжевые», поскольку в личных встречах забили больше голов.

Нидерланды проиграли Португалии (1:2) в заключительном туре, прервав свою серию из 12 побед во всех турнирах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: победа Германии — 2.30, победа Нидерландов — 2.90, ничья — 3.70.

Немцы — едва ли не главные претенденты на завоевание трофея, наряду с командами Франции, Испании и Италии.

Однако «оранжевых» тоже не стоит списывать со счетов. После ничьей против Румынии они оказались в таком положении, когда обязаны рисковать и играть на победу, ведь даже двух очков в двух турах может оказаться недостаточно. Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.70.

Также можно попробовать «победу сборной Нидерландов в первом тайме с форой 0» за 2.06.