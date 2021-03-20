В матче 30 тура французской Лиги 1 «Метц» на поле домашнего стадиона «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» примет «Ренн». Событие запланировано на 20 марта 15:00 мск. «Метц» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Мессинцы» подобрались к еврокубковой зоне на расстояние 3 очков. У них 42 набранных балла и, в принципе, достаточно неплохие результаты.

«Метц» одержал две важные победы над «Ниццей» (2:1) и «Бордо» (2:1), которые позволили команде значительно улучшить позицию в лиге. Так завершился для хозяев февраль. В начале марта клуб потерпел поражение от «Анже» (0:1).

Спустя несколько дней «Метц» разгромил в Кубке Франции «Валенсьен» (4:0) и снова стал на беспроигрышную тропу. Еще через неделю команда провела результативный матч с «Лансом», который закончился со счетом 2:2.

Все прогнозы на Лигу 1

У «Темно-бордовых» большой лазарет. Там находятся Мануэль Каби, Кевин Н'Дорам, Опа Нгетте, Ибраима Ниане, Александр Укиджа и Уоррен Чимбембе.

«Ренн»

«Ренн» провел ужасный февральский отрезок сезона, в период которого он ни разу не смог победить — 2 ничьи и 4 поражения. В марте серия увеличилась до 8 поединков.

«Красно-черные» потерпели два поражения с одинаковым счетом 0:1 от «Лиона» и «Марселя». Однако длительную серию удалось прервать домашней победой над «Страсбургом» (1:0).

Если сравнить позиции «Ренна» до середины сезона и после, то в этом плане команда сильно сбавила. Сейчас она идет на 8 месте (41 очко).

Заболел Йонас Мартен и травмирован Клемент Гренье. Оба футболиста близки к основному составу.

Прогноз и ставка

Котировки на победу команд в матче отличаются не значительно — 3.40 на победу «Метца» и 2.35 на победу «Ренна». Ничья выставлена с коэффициентом 3.15.

«Метц» делает серьезную заявку на еврокубки и по результатам пока что выглядит привлекательнее, чем «Ренн», который в прошлом туре прервал 6-матчевую серию поражений.

Между собой команды редко играют результативно. В основном это один-два гола. Учитывая, что два прошлых поединка заканчивались со счетом 1:0, велика вероятность, один из таймов останется без голов. На то, что голов в обоих таймах не будет, можно поставить с коэффициентом 1.68.