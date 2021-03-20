ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко Джордан ЛарссонТедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство «Арсенал» — «Олимпиакос»ЛЕ. «Арсенал» и «Рома» вышли в четвертьфинал, «МЮ» прошел «Милан»
  • 00:54
    • Гол Погба вывел «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 21:09
    • «Краснодар» уступил «Динамо», выигрывая 2:0
  • 20:59
    • «Спартак» нанес крупное поражение «Уралу»
  • 19:07
    • «Локомотив» вырвал победу у «Уфы»
  • 00:50
    • «Аякс» снова нанес поражение «Янг Бойз»
  • 00:47
    • Дубль Морено принес «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо»
  • 00:19
    • «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы
    Все новости спорта

    Будет ли много голов в матче «Метца» и «Ренна»?

    «Метц» — «Ренн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги 1 20 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Метц Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Метц» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Делайн
    В матче 30 тура французской Лиги 1 «Метц» на поле домашнего стадиона «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» примет «Ренн». Событие запланировано на 20 марта 15:00 мск. «Метц» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Марта 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 15:00 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Метц»

    «Мессинцы» подобрались к еврокубковой зоне на расстояние 3 очков. У них 42 набранных балла и, в принципе, достаточно неплохие результаты.

    «Метц» одержал две важные победы над «Ниццей» (2:1) и «Бордо» (2:1), которые позволили команде значительно улучшить позицию в лиге. Так завершился для хозяев февраль. В начале марта клуб потерпел поражение от «Анже» (0:1).

    Спустя несколько дней «Метц» разгромил в Кубке Франции «Валенсьен» (4:0) и снова стал на беспроигрышную тропу. Еще через неделю команда провела результативный матч с «Лансом», который закончился со счетом 2:2.

    Все прогнозы на Лигу 1

    У «Темно-бордовых» большой лазарет. Там находятся Мануэль Каби, Кевин Н'Дорам, Опа Нгетте, Ибраима Ниане, Александр Укиджа и Уоррен Чимбембе.

    «Ренн»

    «Ренн» провел ужасный февральский отрезок сезона, в период которого он ни разу не смог победить — 2 ничьи и 4 поражения. В марте серия увеличилась до 8 поединков.

    «Красно-черные» потерпели два поражения с одинаковым счетом 0:1 от «Лиона» и «Марселя». Однако длительную серию удалось прервать домашней победой над «Страсбургом» (1:0).

  • Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Онлайн
  • УЕФА определит пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2020/2021. Онлайн-трансляция — в 14:00 мск 19 марта
  • Сегодня

    • Если сравнить позиции «Ренна» до середины сезона и после, то в этом плане команда сильно сбавила. Сейчас она идет на 8 месте (41 очко).

    Заболел Йонас Мартен и травмирован Клемент Гренье. Оба футболиста близки к основному составу.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу команд в матче отличаются не значительно — 3.40 на победу «Метца» и 2.35 на победу «Ренна». Ничья выставлена с коэффициентом 3.15.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Метц» делает серьезную заявку на еврокубки и по результатам пока что выглядит привлекательнее, чем «Ренн», который в прошлом туре прервал 6-матчевую серию поражений.

    Между собой команды редко играют результативно. В основном это один-два гола. Учитывая, что два прошлых поединка заканчивались со счетом 1:0, велика вероятность, один из таймов останется без голов. На то, что голов в обоих таймах не будет, можно поставить с коэффициентом 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Портленд — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Кайсар — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Астана — Каспий Актау
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Славия М — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Галатасарай — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021     Криштиану Роналду
  • Трансферный дайджест. 9-15 марта
    • 20:59 15/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Метц» — «Ренн» 20.03.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.68.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры