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    Как завершится встреча соседей по таблице АПЛ?

    «Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.76) и ставка на матч АПЛ, футбол, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ньюкасл»
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    Адам Лаллана
    В 29-м туре чемпионата Англии «Брайтон» будет принимать «Ньюкасл». Матч пройдет на стадионе «Фалмер». Начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Марта 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    14 марта «Брайтон» прервал серию без побед во всех турнирах, которая насчитывала шесть матчей. Команде Грэма Поттера удалось обыграть «Саутгемптон» со счетом 2:1.

    До этого у «Брайтона» было три подряд поражения в рамках АПЛ: 1:2 против «Кристал Пэлас» и «Лестера» и 0:1 против «Вест Бромвича».

    В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 16-е место. У команды в активе 29 очков в 28 турах, а от зоны вылета ее отделяет 3 очка.

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    Забивает «Брайтон» в среднем по голу за матч (29 голов), а пропущено у команды 36 мячей.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» не может выиграть в чемпионате Англии в пяти матчах подряд — после поражений от «Челси» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:3) «сороки» трижды сыграли вничью.

    «Ньюкасл» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Вест Бромвичем» (0:0) и «Астон Виллой» (1:1).

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  • 15/03/2021

    • В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» после 28 туров занимает 17-е место. У команды в активе 28 очков, от зоны вылета ее отделяют всего 2 пункта.

    Забивает «Ньюкасл» в среднем по голу за матч (28 голов), а пропускают «сороки» гораздо больше — 45 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» дается коэффициент 1,67, на ничью — 3,62, на победу «Ньюкасла» — 6,95.

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    В первом круге «Брайтон» разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Брайтона» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,76.

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