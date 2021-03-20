«Брайтон энд Хоув Альбион»
14 марта «Брайтон» прервал серию без побед во всех турнирах, которая насчитывала шесть матчей. Команде Грэма Поттера удалось обыграть «Саутгемптон» со счетом 2:1.
До этого у «Брайтона» было три подряд поражения в рамках АПЛ: 1:2 против «Кристал Пэлас» и «Лестера» и 0:1 против «Вест Бромвича».
В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает 16-е место. У команды в активе 29 очков в 28 турах, а от зоны вылета ее отделяет 3 очка.
Забивает «Брайтон» в среднем по голу за матч (29 голов), а пропущено у команды 36 мячей.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» не может выиграть в чемпионате Англии в пяти матчах подряд — после поражений от «Челси» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:3) «сороки» трижды сыграли вничью.
«Ньюкасл» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Вест Бромвичем» (0:0) и «Астон Виллой» (1:1).
В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» после 28 туров занимает 17-е место. У команды в активе 28 очков, от зоны вылета ее отделяют всего 2 пункта.
Забивает «Ньюкасл» в среднем по голу за матч (28 голов), а пропускают «сороки» гораздо больше — 45 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Брайтона» дается коэффициент 1,67, на ничью — 3,62, на победу «Ньюкасла» — 6,95.
В первом круге «Брайтон» разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0.
Прогноз и ставка на матч — победа «Брайтона» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,76.