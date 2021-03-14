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    «Крылышки» усилят натиск после перерыва?

    «Крылья Советов» — «Иртыш». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, ФНЛ, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Иртыш»
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    Александр Гацкан
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Иртышом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 марта, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Иртыш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» сейчас выглядит мощнее всех в ФНЛ. Команда Игоря Осинькина наверняка не упустит своего, и вернется в РПЛ с первого места.

    Весенний цикл «крылышки» начали под стать своим целям. В трех поединках самарцы добыли максимум очков, к тому же громко обыграли в Кубке России «Химки» (0:4).

    Отрыв от ближайшего конкурента составляет 4 очка. Ко всему прочему, «Крылья Советов» забили больше всех в лиге — 64 мяча в 29 матчах. Пропустила команда Осинькина только 20 раз.

    Прогнозы на ФНЛ

    С омским клубом «крылышки» играют весьма успешно. В прошлом году команды сыграли между собой два раза, и оба завершились разгромными победами самарцев — 5:0 и 4:0.

    «Иртыш»

    «Иртыш» в начале сезона считался главным кандидатом на вылет в ПФЛ. Правда, затем омский клуб несколько улучшил свои результаты, да и в игре произошли заметные положительные подвижки.

    Сейчас «Иртыш» занимает 17 место в турнирной таблице. Вроде бы это — опасная зона, но все прекрасно понимают, что оно даст пресловутую «wild card» в виду скорого распада «Тамбова».

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  • 08/03/2021

    • Показатели у «Иртыша» скромные. В 29 матчах команда сумела настрелять лишь 25 мячей, пропустив в свои ворота 38.

    Весенний цикл команда начала ужасно. Все три стартовых (точнее, рестартовых) поединка «Иртыш» проиграл. Причем самое обидное поражение случилось в минувшем туре от «Текстильщика» — дома 0:1.

    «Крылья Советов» — «Иртыш». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 7.90, а на «Иртыш» — за 20.00

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    Хозяева по всем показателям являются лучшей командой лиги, и своего явно не упустят.

    «Иртыш» пассивен в атаке, к тому же имеет крайне негативный опыт встреч с самарцами.

    Нет никаких сомнений, что команда Осинькина возьмет очередные три очка, причем сделает это с заметной легкостью. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.73

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    Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Иртыш» 14.03.2021 в 14:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.73.
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