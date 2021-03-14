«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Иртышом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 марта, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Иртыш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» сейчас выглядит мощнее всех в ФНЛ. Команда Игоря Осинькина наверняка не упустит своего, и вернется в РПЛ с первого места.

Весенний цикл «крылышки» начали под стать своим целям. В трех поединках самарцы добыли максимум очков, к тому же громко обыграли в Кубке России «Химки» (0:4).

Отрыв от ближайшего конкурента составляет 4 очка. Ко всему прочему, «Крылья Советов» забили больше всех в лиге — 64 мяча в 29 матчах. Пропустила команда Осинькина только 20 раз.

Прогнозы на ФНЛ

С омским клубом «крылышки» играют весьма успешно. В прошлом году команды сыграли между собой два раза, и оба завершились разгромными победами самарцев — 5:0 и 4:0.

«Иртыш»

«Иртыш» в начале сезона считался главным кандидатом на вылет в ПФЛ. Правда, затем омский клуб несколько улучшил свои результаты, да и в игре произошли заметные положительные подвижки.

Сейчас «Иртыш» занимает 17 место в турнирной таблице. Вроде бы это — опасная зона, но все прекрасно понимают, что оно даст пресловутую «wild card» в виду скорого распада «Тамбова».

Показатели у «Иртыша» скромные. В 29 матчах команда сумела настрелять лишь 25 мячей, пропустив в свои ворота 38.

Весенний цикл команда начала ужасно. Все три стартовых (точнее, рестартовых) поединка «Иртыш» проиграл. Причем самое обидное поражение случилось в минувшем туре от «Текстильщика» — дома 0:1.

«Крылья Советов» — «Иртыш». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 7.90, а на «Иртыш» — за 20.00

Хозяева по всем показателям являются лучшей командой лиги, и своего явно не упустят.

«Иртыш» пассивен в атаке, к тому же имеет крайне негативный опыт встреч с самарцами.

Нет никаких сомнений, что команда Осинькина возьмет очередные три очка, причем сделает это с заметной легкостью. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.75 с коэффициентом 1.73