В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Крейвен Коттедж». Игра состоится 13 марта в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 26 очков. Спасительной 17-й строчке он проигрывает по разнице мячей.

«Дачники» одержали пять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в национальном первенстве.

До позапрошлого тура команда не проигрывала ровно месяц. За этот период она обыграла «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Все прогнозы на АПЛ

После этого лондонцы уступили на своем поле «Тоттенхэму» (0:1) в АПЛ. Тем не менее, в прошлом туре они сенсационно победили на выезде «Ливерпуль» (1:0).

«Манчестер Сити»

В позапрошлом матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл. Это случилось впервые с 21 ноября, когда команда Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» 0:2.

Тем не менее «Горожане» остаются лидерами таблицы. У них 68 очков и по-прежнему комфортная фора от преследователей в борьбе за чемпионство.

До этого манкунианцы разгромили «Вулверхэмптон» 4:1 и победили «Вест Хэм» со счетом 2:1. Также была победа в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).

Посреди этой недели коллектив провел смещенный наперед матч 33 тура против «Саутгемптона», который был разгромлне со счетом 5:2.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,80.

Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, в матче будет забито больше 2,5 голов за 1,91.