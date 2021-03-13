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    Создаст ли «Фулхэм» проблемы «Манчестер Сити»?

    «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, АПЛ, 13 марта 2021 года

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    «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ
    В 28 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Фулхэм» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Крейвен Коттедж». Игра состоится 13 марта в 23:00 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2021 года
    Фулхэм
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    •  Фулхэм 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 26 очков. Спасительной 17-й строчке он проигрывает по разнице мячей.

    «Дачники» одержали пять побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений в национальном первенстве.

    До позапрошлого тура команда не проигрывала ровно месяц. За этот период она обыграла «Эвертон» (2:0) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0).

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    После этого лондонцы уступили на своем поле «Тоттенхэму» (0:1) в АПЛ. Тем не менее, в прошлом туре они сенсационно победили на выезде «Ливерпуль» (1:0).

    «Манчестер Сити»

    В позапрошлом матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл. Это случилось впервые с 21 ноября, когда команда Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» 0:2.

    Тем не менее «Горожане» остаются лидерами таблицы. У них 68 очков и по-прежнему комфортная фора от преследователей в борьбе за чемпионство.

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    • До этого манкунианцы разгромили «Вулверхэмптон» 4:1 и победили «Вест Хэм» со счетом 2:1. Также была победа в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).

    Посреди этой недели коллектив провел смещенный наперед матч 33 тура против «Саутгемптона», который был разгромлне со счетом 5:2.

    «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 4,80.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» выиграет, в матче будет забито больше 2,5 голов за 1,91.

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