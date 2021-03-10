«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 марта, начало — в 18:30 мск. «Нижний Новгород» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» в нынешнем сезоне бьется за выход в элиту. Сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 59 набранных очков.

Правда, команду Роберта Евдокимова язык не повернется назвать остроатакующей. Наоборот, тактика наставника для него традиционная — максимальная надежность в тылах.

Вот и в минувшем туре команда Евдокимова не смогла победить. В волжском дерби команда расписала мировую с «Волгарем» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Тем не менее, «Нижний Новгород» свою задачу с повестки не снимает. Вот только играть с «Факелом» сейчас — тот еще ребус. Даже с учетом кадрового превосходства.

«Факел»

«Факел» сейчас на ходу. Еще бы, ведь и провал воронежцев в первом круге стал неприятной сенсацией, но зимой все вернулось на круги своя.

Сейчас Воронеж — не догонишь! Команда сносит на своем пути всех подряд, без оглядки на имена и задачи. Естественно, ни о каком вылете в ПФЛ уже и речи быть не может.

Сейчас воронежцы поднялись на 15 место, и это, поверьте, только начало. Тем паче, весеннюю часть сезона «Факел» начал ударно — с двух побед.

Обыграть на выезде «Оренбург» (1:2) — не подвиг, конечно, но приличный плюс к карме. Так после того воронежцы еще и «Енисей» оставили с носом (1:3)!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 1.50, на ничью за 3.95, а на «Факел» — за 5.55

Хозяева борются за выход в РПЛ, поэтому наверняка постараются взять три очка.

«Факел» в зимнюю паузу прилично прибавил, и наверняка даст бой одному из лидеров.

Воронежцы не боятся никого, так что и в этом матче дадут бой фавориту. Наши прогноз и ставка — Фора «Факела» +1.25 с коэффициентом 1.60